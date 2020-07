Hansen ute i seks uker

André Hansen har pådratt seg lyskestrekk.

André Hansen mister flere RBK-kamper den kommende tiden. Rune Petter Ness

– Under kampen lørdag fikk André en lyskestrekk. Vårt foreløpige estimat er at han forventes å være ute av spill i cirka seks uker, sier Rosenborgs medisinske koordinator Haakon Schwabe til rbk.no.

Dermed blir det mange kamper på sidelinjen for Rosenborgs klare førstevalg mellom stengene.

Bare frem til utgangen av august skal RBK gjennom ni seriekamper.

– Det blir nok et avbrudd nå. Så får vi se hvor langt det avbruddet blir. Uten at jeg skal foregripe begivenhetene, så spiller nok ikke jeg mot Start. Det er bedre at en keeper som er fit og klar får den jobben, sa André Hansen til Adresseavisen etter 3–0-seieren over Strømsgodset lørdag.

Da hadde han måttet forlate banen før halvtimen var spilt på grunn av lysketrøbbel. De samme problemene gjorde at han måtte kaste inn håndkleet i forkant av bortekampen mot Stabæk, noe som gjorde at Julian Faye Lund fikk sin Rosenborg-debut.

– Jeg tenker at nå får jeg muligheten min, og den skal jeg ta. Om det er på bekostning av en skade, eller fordi jeg har gjort det bra, det er likegyldig. Jeg har jobbet godt i treningsarbeidet, og bare ventet på sjansen. Den må jeg ta, uansett om det er en skade eller ikke, sa han da.

Nå kommer Lund til å få mye å gjøre den neste halvannen måneden.