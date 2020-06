Liverpool fordømmer supportersamlinger – ordfører truer med portforbud

Store folkemengder har siden torsdag samlet seg for å feire Liverpools ligagull. Klubben kaller oppførselen forkastelig.

Mange møtte opp utenfor Anfield for å feire Liverpools ligagull torsdag kveld. Jon Super, AP / NTB scanpix

NTB

10 minutter siden

Torsdag kveld kunne Liverpool-supporterne slippe jubelen løs for klubbens første ligagull på 30 år. Det medførte at tusenvis samlet seg utenfor Anfield, og dagen etter samlet folk seg på Pier Head lokalt i byen.

Folkesamlingene medførte at reglene om sosial distansering ikke ble holdt, og lørdag morgen gikk klubben hardt ut mot dem som bryter regelverket.

– Byen vår står fortsatt i en helsekrise, og denne oppførselen er uakseptabel. Det er fortsatt fare for en ny smittetopp, og vi må jobbe sammen for at vi ikke ødelegger alt vi har oppnådd under nedstengningen, skrev klubben i felles uttalelse med politiet og lokale myndigheter.

Det ble mye feiring utenfor Anfield da ligamesterskapt var i boks torsdag kveld. Her holder en Liverpool-supporter et bluss. Phil Noble, Reuters / NTB scanpix

Ordfører Joe Anderson har bedt feirende supportere om å dra hjem for å forhindre spredning av koronaviruset. Etter fredagens samling var det store mengder søppel på Pier Head, og en video viser at en rakett traff den verneverdige bygningen Royal Liver.

– Kanskje kan et portforbud bli satt i stand ettersom politistyrkene allerede har blitt forsterket i byen for å håndtere antisosial oppførsel, sa Anderson til Liverpool Echo på fredag.

