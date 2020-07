John Arne Riise oppfordrer til brudd på koronareglene i breddefotballen

Flint Tønsberg-trener John Arne Riise har oppfordret divisjonskollegaene sine om å bryte forbudet mot fullkontaktstrening for voksne i breddefotballen

Fotballprofilen John Arne Riise er trener for 3.-divisjonsklubben Flint Tønsberg som må vente med fullkontaktstrening og kamper. Audun Braastad / NTB scanpix

Det fremgår av en epost TV 2 har fått tilgang til.

– Jeg mener vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør fra i morgen (mandag) trene normalt som en protest mot den urettferdigheten vi alle føler. Regjeringen snakker om hvor viktig bredden er hele tiden, vel, handling sier mer enn ord! skriver Riise til trenerkollegaene i 3. divisjon, avdeling 2.

Kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja, ber fotballen følge reglene.

– Jeg forstår godt ønsket om å kunne gjenoppta normal aktivitet for idretten. Samtidig må vi alle sammen vise samfunnsansvar for å forhindre at smitten i samfunnet blusser opp igjen. Det gjør vi best ved å følge de regler og råd som helsemyndighetene gir oss, sier Raja til TV 2 og legger til:

– Jeg håper idretten er seg sitt ansvar bevisst og ikke går inn for aktivt å bryte smittevernreglene.

Kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja, håper breddefotballen ikke følger Riises oppfordring. Vidar Ruud / NTB scanpix

NFF advarte

Mandag gikk Norges Fotballforbund ut og advarte mot nettopp slike demonstrasjoner

– Vi frykter at en slik demonstrasjon vil kunne skape unødvendig splittelser mellom ulike lag internt i ligaene, samt mellom NFF sentralt og klubbene. NFF vil i utgangspunktet ikke ha mulighet til å kontrollere og følge opp brudd på et regelverk som ikke er tilknyttet fotballens eget regelverk, skrev generalsekretær Pål Bjerketvedt i et brev.

Vil ikke utdype

Sakens bakgrunn er at det blir ingen ytterligere åpning av breddefotballen før tidligst i august, noe som har fått Fotball-Norge til å rase. Mens barn og ungdom under 20 år kan drive fullkontaktstrening og snart spille kamper, er det samme kun tillatt på herrens tre øverste nivå og kvinnenes to øverste nivå.

Riise vil ikke kommentere saken overfor TV 2 tirsdag. 39-åringen har spilt 110 landskamper for Norge, noe som er flest på herresiden. Han spilte for den engelske storklubben Liverpool fra 2001 til 2008.

