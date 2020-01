Dette er Moldes nye kaptein: – En stor ære

PINATAR: Rett før jul ble Ruben Gabrielsen klar for franske Toulouse. Dermed var kapteinsbindet i MFK ledig, en oppgave Gabrielsen hadde i tre og et halvt år etter at han overtok fra Joona Toivio sommeren 2016.

Magnus Wolff Eikrem opererte som visekaptein både høsten 2018 og under hele fjorårssesongen, i tillegg til at han med jevne mellomrom hadde oppgaven under sitt første opphold i klubben. Derfor bør det ikke komme som noen stor overraskelse at Romsdals Budstikke nå kan avsløre at moldenseren overtar kapteinsansvaret permanent. Det bekrefter Molde-trener Erling Moe.