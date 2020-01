Solskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert

Rashford pådro seg et tretthetsbrudd i ryggen i den aktuelle kampen og blir borte fra fotballen i flere måneder. Det er naturlig nok svært dårlige nyheter for Solskjær og hans mannskap.

Den engelske landslagsspissen har periodevis vært glitrende denne sesongen. 14 ligamål, tredje flest i Premier League, sier sitt.

I etterkant av Wolves-kampen sa tidligere Arsenal-spiller og fotballekspert Ian Wright til BBC at Solskjær «tenkte på seg selv i stedet for spilleren» da han sendte Rashford på banen som innbytter i annen omgang.

Til grunn for den uttalelsen lå det at Rashford hadde hatt antydninger til en ryggskade allerede i forkant av kampen på Old Trafford, og at innhoppet forverret situasjonen kraftig.

God holdning

Wrights påstand om at Solskjær ikke satte Rashfords interesser foran sine egne, vil ikke nordmannen høre snakk om.

– Nei, jeg setter aldri meg selv foran laget. Jeg setter alltid laget og klubben foran alt annet, sier kristiansunderen ifølge Sky Sports.

Solskjær sier videre at Rashfords følte et «mindre ubehag» i ryggen foran Wolves-kampen. Det skal han ha kjent på i et par uker. Derfor valgte klubben å gjennomføre medisinske undersøkelser og følge 22-åringen tett i den aktuelle perioden.

I en samtale med Solskjær i forkant av cupkampen skal Rashford ha gitt uttrykk for at han følte seg bra, og at han kunne klare å spille en halvtime dersom det skulle til for å sikre avansementet.

– Det viser bare den holdningen Marcus har, sier Solskjær og påpeker at Rashford trente for fullt dagen før kamp uten smerter.

Uflaks

United-manageren mener skaden som så oppsto var ren og skjær uflaks. Kritikken fra Wright turnerer han slik:

– Vi må passe på spillere hver eneste dag, massevis av ting som Ian Wright eller andre ikke vet om.

Onsdag er Burnley motstander i Premier League. Der må Solskjær finne andre løsninger i spissrekka. Mye tyder på unggutten Mason Greenwood vil få mer tillit i tiden som kommer.

Lengden på Rashfords fravær er usikkert, men Solskjær sier ifølge Sky Sports at måltyven blir borte i «noen måneder».