LaLiga-presidenten raser etter skandaledag: – Gjør stor skade for spansk fotball

Lørdag ble Spania preget av flere stygge hendelser i toppdivisjonen LaLiga.

Med fire kamper på programmet lå det an til å bli en skikkelig godbit av en fotballørdag. Men allerede før den første kampen mellom Espanyol og Athletic Club, som hadde avspark klokken 13.00, ble det problemer.

Før kampen utbrøt det nemlig opptøyer utenfor Estadi Cornellà-El Prat, Espanyols hjemmebane i Barcelona.

Videoer på sosiale medier viser bord og stoler fly gjennom luften i gatene utenfor stadion.

🎥 Vergonzoso, llegan imágenes de otra pelea entre ultras del Espanyol y el Athletic en Barcelona pic.twitter.com/lEF3BsJxmO — Diario AS (@diarioas) January 25, 2020

Rasisme mot stjernespiller

I tillegg til dette ble også selve kampen mellom Espanyol og Athletic Club preget av utenomsportslige hendelser.

På stillingen 1–1 - etter 69 minutter - ble Athletics stjernespiss Iñaki Williams byttet ut. Ettersom en spiller er nødt til å gå ut ved nærmeste sidelinje når man blir byttet ut, måtte Williams ta turen forbi hjemmefansen bak Espanyol-målet og via cornerflagget på vei til benken.

Da Williams skulle gå forbi hjemmefansen ble han møtt av rasistiske tilrop.

– Jeg er lei meg på grunn av uavgjortresultatet, men mest av alt fordi jeg mottok rasistiske tilrop. Ingen mørkhudet spiller, eller hvilken som helst annen spiller, vil høre det. Det er langt over streken. Folk burde gå på kamp for å kose seg og heie på eget lag. Fotball er en lagsport og burde spilles under vennlige omstendigheter, sa Williams til klubbens egen mediekanal etter kampen, ifølge Reuters.

– Dette er en trist dag fordi disse hendelsene har ingen plass i fotballen, la spanjolen til.

I etterkant av hendelsen har både Espanyol og Athletic Club offentlig gått ut og sagt at de fordømmer slik oppførsel.

Selve kampen endte 1–1.

Flere opptøyer

I tillegg til opptøyer og rasisme før og under kampen mellom Espanyol og Athletic Club, oppsto det flere masseslagsmål før kampen mellom Valencia og Barcelona, som hadde avspark klokken 16 på ærverdige Mestalla.

Valencia vant overraskende 2–0 over Lionel Messi & Co, men seieren ble overskygget av hendelsene før kampen.

Ifølge dansk TV 2 var det spenninger mellom to grupper av ultras-supportere som ledet til slagsmålene.

Presidenten raser

Lørdagens hendelser fikk LaLiga-president Javier Tebas til å se rødt.

ALBERT GEA / Reuters

– I dag har vi tatt et skritt tilbake i jobben vi startet opp med for mange år siden. Volden i Barcelona og Valencia, og de rasistiske tilropene mot Iñaki Williams gjør stor skade for spansk fotball, skrev Tebas på sin Twitter-profil, ifølge Reuters.

– LaLiga tar på seg ansvaret og vil sammen med klubbene forsøke å finne ut hva som har gått galt, la han til.