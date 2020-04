VENNESLA: – Jeg er uenig i Vindbjart-styrets avgjørelse, fordi jeg tror ikke den er gunstig for verken spillerne eller klubben, men jeg respekterer den, er ikke bitter og har gått videre, sier Karlsen.

Han har tidligere vært spillende hjelpetrener for Vindbjarts A-lag i tre år, vært sportslig leder i fire år og spillerutvikler i ett år. Han har vært med som trener for klubbens 06-årgang siden 2012 og i fjor ble laget kretsmester i gutteklassen for første gang i klubbens historie.