Ranheim trodde de fikk straffe. Så avgjorde Odd kampen.

ODD 1 – 0 RANHEIM

SKAGERAK ARENA: Alt lå til rette for en god kamp på norsk fotballs festdag. Gradestokken hadde passert 20 grader i Skien, men det var langt nær fullsatt stadion.

Førsteomgang var mer eller mindre spill på ett mål. Ranheim måtte for det meste forsvare seg mot et kontringssterkt hjemmelag, og de slet med å komme til målsjanser.

Hjemmelaget overlegne

Hjemmelaget startet kampen best. De var trygge med ball, og prøvde å bryte gjennom Ranheim-forsvaret både med etablert spill og pasninger i bakrom. Odd presset høyt når de ikke hadde ballen, og tvang dermed gjestene til å slå enten langt eller mot eget mål. Og i duellene var vertene oftest først på ball.

Men når Ranheim fikk etablert spillet i startfasen av kampen, viste de gode takter. De var trygge og tålmodige i angrep, selv om de ikke klarte å skape det helt store. Michael Karlsen prøvde seg på et skudd fra rundt 16 meter, men ballen var ikke i nærheten av å treffe mellom stengene til Sondre Rossbach. Og så ble gjestene for uoppmerksomme.

Sander Svendsen stakk i bakrom og fikk lagt ballen 45 grader til Markus André Kaasa. Gjestene flyttet derimot kjapt opp i Kaasa, og skuddet ble blokkert. Ikke lenge etter kom vertene til et godt innlegg, men ballen suste forbi alle Odd-spillerne og Øyvind Alseth fikk klarert.

Så skulle Alseth slå en enkel støttepasning til Daniel Kvande, men han misset totalt og sendte eliteseriens toppscorer Torgeir Børven gjennom i eget bakrom. Sistnevnte slo ballen til Sander Svendsen, som sentret den videre til Kaasa. Skuddet fra Odd-spilleren ble litt løst og gikk bare centimeter utenfor venstre stolpe.

Og enda en gang skulle en sideback servere vertene. Denne gangen var det Aleksander Foosnæs som prøvde å vende av Elba Rashani, men hjemmelagets høyreving vant ballen enkelt og la den til Børven. Helt alene med Even Barli skulle målsniken prøve å sette ballen i nota, men skuddet gikk rett på Ranheims sisteskanse, som reddet komfortabelt.

Mot slutten av omgangen avtok trykket litt mot laget fra fjæra. Ranheim holdt ballen i laget over litt lengre perioder enn tidligere i omgangen.

Likevel var stemningen i kampen satt, og det så ut som at trondheimslaget måtte jobbe hardt for å få med seg poeng fra Skagerak Arena.

Ranheim best ut av garderoben

Fra starten i andreomgang var Michael Karlsen byttet ut til fordel for Ivar Sollie Rønning. Og byttet skulle få umiddelbar effekt. Gjestene etablerte spillet rundt hjemmelagets 16-meter, og Erik Tønne fikk slått ballen til nevnte Rønning. Med ryggen mot mål fikk han flikket ballen mellom stolpene, men skuddet ble løst og Rossbach fikk slått ballen til side for mål.

I de første minuttene etter hvilen, var det som å se et nytt Ranheim-lag. Odd slo sprekker defensivt, og gjestene var flinke til å flytte etter med spillere på kontringer.

Og på nettopp en kontring fikk de vist frem offensive kvaliteter. Høyreback Alseth slo Skarsem gjennom langs sidelinjen. Han spilte ballen til en offensiv Eirik Valla Dønnem, som på ett touch sendte kula videre til Tønne. Han slo ballen presist på lissa til Skarsem som hadde skjært innover i feltet, men skuddet gikk via en Odd-spiller, like over tverrliggeren og ut til corner.

Ranheim startet omgangen på lekkert vis, men snart skulle hjemmelaget overta dominansen.

Raheim trodde de fikk straffe

Først ble Torgeir Børven slått gjennom i bakrom, og Barli var på en skummel halvdistanse. Målsniken prøvde seg på en frekk chip, men ballen endte på nettaket.

Og like etter fikk han enda en mulighet til å sette kampens første mål. Svendsen og Joshua Kitolano lekte nede på høyresiden til Ranheim, og sistnevnte fikk slått ballen på bakre stolpe. Det sto Børven veldig alene og fikk god tid til å plassere ballen med hodet, men den endte rett i klypene på Even Barli. Og sjansene fortsatte å komme. Med rundt 20 minutter igjen av kampen, var gjestene heldige som ikke lå under.

Så pekte plutselig dommer Rohit Saggi på straffemerket inne i boksen til hjemmelaget. Olaus Skarsem var blitt spilt gjennom i bakrom, og Birk Risa taklet ham. På reprisen så det ut som Risa traff ballen før han taklet Skarsem, og Odd-spillerne var rasende. Saggi gikk etter en stund bort til assistentdommeren, og plutselig ble straffesparket omgjort til en dropp. Og da ble Ranheim-spillerne rasende på dommeren. Ikke mange minutter senere, skulle gjestene få en rett i fleisen.

Tapte mot slutten

Odd etablerte seg offensivt på sin høyre side. Til slutt fikk Elba Rashani ballen, og han skar inn i banen, dro av et par Ranheim-spillere og curlet ballen helt nydelig inn i lengste hjørne.

Etter dette prøvde Ranheim å kjempe seg gjennom et solid Odd-forsvar, men det ville seg ikke for blåtrøyene. Det siste som skjedde i kampen var et hjørnespark til Ranheim, og Even Barli tok turen frem. Hjørnesparket endte med ingenting, og dermed ble alle poengene igjen i Skien.