OL-vinnerens sønn blir Rosenborg-proff

Fredag signerte Audun Engen Vik (16) under en proffkontrakt med Rosenborg.

Lyder navnet kjent?

Angrepsspilleren er sønnen til tidligere olympisk mester i kombinert Bjarte Engen Vik (48) og Eva Engen Vik.

– Jeg har alltid tenkt at Rosenborg er den rette veien å gå for meg. Kontrakten er et bevis på at de har troen på meg, og det er artig, sier Audun Engen Vik til rbk.no.

– Jeg er stolt på hans vegne

Engen Vik har seks aldersbestemte landskamper for Norge. RBKs akademisjef Rini Coolen beskriver 16-åringen som en «potensiell a-lagsspiller for Rosenborg i fremtiden».

Kontrakten Engen Vik har skrevet under på, varer i tre år.

– Det er artig. Jeg er stolt på hans vegne, sier pappa Bjarte Engen Vik.

– Det virker som det er gode gener i familien ...

– Hehe. Jeg skal nok ikke ta mye av æren for fotballkarrieren.

Prøvde ski og hopp

Bjarte Engen Vik bor også i Trondheim, byen som lever og ånder for Rosenborg.

Han er best kjent for de to OL-gullene han tok i Nagano i 1998. Sønnen Audun, som er født i 2003, ble introdusert for farens favorittgrener.

– Audun har gått på ski i noen år og har også vært på hoppskole, sier Bjarte Engen Vik, før han legger til:

– Men han har alltid syntes fotball er artigst.

Nå er Audun Engen Vik i ferd med å ta steget inn i en seniorkarriere. Han får gode skussmål fra Harald Martin Brattbakk, som bøttet inn mål for Rosenborg i flere år. Brattbakk jobber i dag som trener for de unge angrepsspillerne i klubben.

– Audun er en fremoverrettet spiller som er veldig god taktisk. Det vet jeg kommer til å hjelpe han i årene fremover. Han er typisk Rosenborg-spiller, sier Brattbakk.