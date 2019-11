Solskjær og Manchester United tok et kraftig byks på tabellen etter overbevisende seier

Manchester United-Brighton 3–1

Dermed klatret også United mange plasser på Premier League-tabellen. De startet dagen på 14.-plass, og går nå inn i landslagspausen på syvendeplass.

Det endte med en tomålsseier, men etter flere store sjanser i annen omgangen, kunne seieren også vært betydelig større.

Etter en tung start på sesongen har det nå løsnet litt for Old Trafford-laget. Det ble riktignok 0–1-tap i Bournemouth for en uke siden, men de siste ukene har gitt seire både i ligaen, ligacupen og Europaligaen.

– Det var en fantastisk prestasjon av guttene, og det er fantastisk å se dem når de går fremover i banen, sa Solskjær ettter kampen.

Han trakk spesielt frem Anthony Martial etter kampen, og en lokal 19-åring som startet i ligaen for første gang.

– Brandon Williams var også utmerket. Han har allerede spilt noen gode kamper, og du ser at han virkelig vil være ute på banen og nyte det, sier Solskjær.

Han er naturligvis glad for at laget nå er høyere på tabellen, men legger til:

– Akkurat nå betyr ikke tabellen så mye. Vi må fortsette å forbedre oss og fortsette å vinne kamper og se hvor det tar oss videre, sier Solskjær.

United tok ledelsen etter 17 minutter, og det må være lov å si at lykken var betydelig større enn forstanden for Andreas Pereira i den situasjonen. Først mislyktes brasilianeren med en dribling, men heldigvis for ham gikk ballen via Dale Stephens og ut til Anthony Martial.

Franskmannen spilte tilbake til Pereira, som skjøt via stakkars Stephens. Det satte Brighton-keeper Matthew Ryan fullstendig ut, og han var uten sjanse til å redde.

ANDREW YATES / REUTERS

Store sjanser

Bare minutter senere kunne United juble for 2–0. Et godt frispark fra Fred endte på bakerste stolpe hos Harry Maguire. Han tok for seg i duellen og satte flere Brighton-forsvarere på plass. Ballen havnet hos Scott McTominay, som fikk en fot på ballen og sendte den sakte mot mål.

I kaoset som oppsto prøvde Davy Pröpper fortvilet å klarere, men endte bare opp med å dytte ballen over streken og inn i eget mål.

Lewis Donk reduserte til 1–2 19 minutter ut i den andre omgangen, etter at United-forsvaret sviktet fullstendig på et hjørnespark.

Da hadde akkurat Fred satt ballen i tverrliggeren i motsatt ende av banen.

Det så ut til å kunne bli spenning igjen i kampen, men det tok bare to minutter før Marcus Rashford hadde avgjort det hele. Han satte ballen i mål via tverrliggeren, etter et godt forarbeid fra Anthony Martial og Fred.

Det var rett og slett utrolig at Rashford ikke ble tomålsscorer tre minutter senere. Daniel James gjorde et fantastisk forarbeid, og han serverte lagkameraten på helt åpent mål. På et eller annet merkverdig vis klarte Rashford å sette ballen utenfor.

Han fikk nok en god mulighet til å score før kampen var over, det samme hadde Brandon Williams, James og Martial for hjemmelaget.

Det endte imidlertid med en sterk tomålsseier for United.

– Vi ble litt nervøse da de scoret, så det var godt å slå tilbake umiddelbart. Vi kunne faktisk ha scoret syv eller åtte mål, sa United-ving James til BBC etter kampen.