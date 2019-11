Kampen som hadde «alt»: Åtte scoringer, to røde kort og to selvmål

CHELSEA - AJAX 4–4

Åtte mål, to røde kort, to selvmål og haugevis med dramatikk. Champions League-oppgjøret på Stamford Bridge hadde det aller meste.

Til slutt endte det 4–4 etter at Chelsea hadde kommet tilbake fra det som tidlig i annen omgang lignet et ydmykende tap på eget gress. Utvisningene til Ajax-duoen Joël Veltman og Daley Blind bidro sterkt til det.

Chelsea kunne også fått med seg alle poengene, men da alle trodde at kaptein César Azpilicueta hadde avgjort kampen med sin andre scoring for kvelden, grep VAR inn og annullerte scoringen for en hands på spissen Tammy Abraham.

Fakta: Champions League menn tirsdag, 4. runde: Gruppe E: Liverpool – Genk 2-1 (1-1) Mål: 1-0 Georginio Wijnaldum (14), 1-1 Mbwana Samatta (40), 2-1 Alex Oxlade-Chamberlain (53). Napoli – Salzburg 1-1 (1-1) Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (str. 11), 1-1 Hirving Lozano (44). Gruppe F: Barcelona – Slavia Praha 0-0 (0-0) Borussia Dortmund – Inter 3-2 (0-2) Mål: 0-1 Lautaro Martínez (5), 0-2 Matías Vecino (40), 1-2 Achraf Hakimi (51), 2-2 Julian Brandt (64), 3-2 Hakimi (77). Gruppe G: Zenit St. Petersburg – RB Leipzig 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Diego Demme (45), 0-2 Marcel Sabitzer (63). Lyon – Benfica 3-1 (2-0) Mål: 1-0 Joachim Andersen (4), 2-0 Memphis Depay (33), 2-1 Haris Seferović (76), 3-1 Bertrand Traoré (89). Gruppe H: Chelsea – Ajax 4-4 (1-3) Mål: 0-1 Tammy Abraham (selvmål 2), 1-1 Jorginho (str. 4), 1-2 Quincy Promes (20), 1-3 Kepa (selvmål 35), 1-4 Donny van de Beek (55), 2-4 César Azpilicueta (63), 3-4 Jorginho (str. 71), 4-4 Reece James (74). Valencia – Lille 4-1 (0-1) Mål: 0-1 Victor Osimhen (25), 1-1 Dani Parejo (str. 66), 2-1 Adama Soumaoro (selvmål 82), 3-1 Geoffrey Kondogbia (84), 4-1 Ferran Torres (90).

To selvmål

Nevnte Abraham kom også i fokus før pause i London. Kun to minutter var spilt da Chelsea-profilen satte ballen i eget nett i et forsøk på å klarere ett frispark.

Bortesupporterne hadde samtidig knapt jublet ferdig før Christian Pulisic ble lagt i bakken innenfor sekstenmeteren. Dommeren pekte på straffemerket, og fra krittmerket var Chelsea-straffeskytter Jorginho sikker som banken.

Kampen på Stamford Bridge startet med et smell, og det fortsatte på samme måte. Før første omgang var ferdigspilt hadde gjestene satt ytterligere to baller i nettet. Quincy Promes stanget Ajax i ledelsen etter 20 minutter, og deretter svingte Hakim Ziyech ballen mot lengste stolpe på et frispark. Ballen slo i stolpen, deretter i ansiktet til Chelsea-keeper Kepa og gikk så i mål.

Det var første gang i Chelseas historie at laget hadde sluppet inn tre mål i første omgang i en Champions League-kamp. Londonerne ble også det andre laget i Champions League som scoret to selvmål i første omgang, ifølge statistikktjenesten Opta.

Dobbel rødt

I annen omgang økte Donny van de Beek til 4–1 for Ajax, men drøye halvtimen før slutt snudde alt. Først reduserte César Azpilicueta etter 63 minutters spill. Fem minutter senere fikk Daley Blind marsjordre etter å ha taklet Abraham stygt.

I samme situasjon traff ballen hånda til Joël Veltman, som så ble tildelt sitt andre gule kort i kampen. Hands-situasjonen endte også med straffe til Chelsea. Den satte Jorginho i mål til 3–4.

Da Reece James med kvarteret før slutt utlignet til 4–4 øynet hjemmefansen tre poeng, men det ble med det ene i en høydramatisk kamp.

Dermed topper Ajax gruppe H på bedre målforskjell enn Chelsea. Valencia har også sju poeng etter 4-1-seier over Lille tirsdag.