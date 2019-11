«Jeg vet det allerede. Nå kan Horneland si at han virkelig prøvde. At jeg fikk sjansen. Det er underordnet at hele laget falt sammen. Underordnet at jeg ble tildelt en uvant rolle helt uten varsel. Jeg er ikke klubbens redningsmann. Ikke lenger. Nå er det jeg som er syndebukken»

Slik beskriver Bendtner sin opplevelse av det som skjedde før serieåpningen i 2019.