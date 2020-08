Vålerenga og Larsen Kwarasey skiller lag

Adam Larsen Kwarasey er ferdig i Vålerenga. Kontrakten til keeperen som i utgangspunktet skulle vare ut 2020-sesongen blir avsluttet umiddelbart.

6 minutter siden

– Det er ingen dramatikk bak dette. Vi har valgt en strategi om å satse på unge lokale spillere, og har Kristoffer og Kjetil i samme posisjon som Adam. Det er de vi har valgt å satse på fremover, og da er dette en naturlig beslutning, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsted.

Før sesongen ble det klart at Vålerenga ville satse på Kristoffer Klaesson som førstekeeper. Heller ikke rollen som reservekeeper var tiltenkt Kwarasey. Den rollen fikk Kjetil Haug.

Vemodig

Det er en vemodig keeper som nå forlater klubben han startet karrieren i og returnerte til i 2017.

–Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg fikk muligheten til å oppnå noe her, men sånn er fotballen. Jeg er veldig glad for, og stolt av å ha fått spille med Vålerenga-logoen på brystet også i voksen alder, sier Kwarasey.

Serie- og cupgull

Målvakten med 24 A-landskamper for Ghana og én U21-landskamp for Norge fikk 66 kamper for Vålerenga siden overgangen fra Brøndby i 2017. Denne sesongen ble det derimot null minutter for sisteskansen.

Han har vunnet både Eliteserien (2013) og cupen (2010) med Strømsgodset. I tillegg har han spilt i Rosenborg og Portland Timbers i USA.

