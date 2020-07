Dette sier en presset Bohinen om sin egen stilling

Etter ni kamper på rad uten seier, har Lars Bohinen forståelse for at hans stilling i AaFK er under lupen.

AaFK – Stabæk 1–3

Etter ni serierunder ligger AaFK fortsatt sist med bare tre poeng og 11–29 i målforskjell. Det ser ikke bra ut for verken AaFK eller Lars Bohinen.