Aris-treneren om Molde: – De har rytme, «passion» og intensitet

– Vi er ikke et lag som spiller defensivt, vi kan ikke spille defensivt i 90 minutter. Vi er et lag som liker å spille fotball så vi vil prøve å gjøre noe offensivt. Vi ønsker å score et mål, det er vårt største fokus i morgen, sier Pantelidis til Romsdals Budstikke på pressekonferansen forut for Europaligaoppgjøret.

– Kampen vil bli basert på det taktiske, så vi må forberede oss godt frem til kampen. Molde er et lag som spiller veldig bra offensivt, så vi må være forsiktige. De har rytme, «passion» og intensitet. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få et bra resultat og kvalifisere oss.