BODØ/GLIMT - RANHEIM 5–1

Det endte med et stygt tap for Ranheim under «midnattssol-kampen» i Bodø lørdag kveld. Hjemmelaget, som har hatt en svært sterk sesong så langt, ligger nå på andreplass i Eliteserien etter solide 5–1 mot Svein Maalens gutter.

Ranheim hang godt med i store deler av kampen, og fattet håp etter at Mads Reginiussen reduserte til 2–1 sent i andre omgang. Men to stygge tabber avgjorde kampen, og før kampen var over hadde hjemmelaget satt inn hele fem scoringer.

– Kampen var jevn og vi spiser oss inn. Når vi får 2–1 har vi dem i knestående, og jeg hadde virkelig trua på at vi kunne ta dem. Så blir vi fryktelig hardt straffet av to tabber, sa Maalen til Eurosport etter kampen.

– 5–1 var i overkant, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Dermed ble det nok en nedtur for Ranheim, som i forrige kamp måtte gi tapt med 2–3 hjemme mot storebror Rosenborg. Ranheim blir liggende på en utsatt 12.-plass på tabellen etter halvspilt serie.

Layouni åpnet ballet

Svein Maalen hadde gjort hele fire endringer i laget fra forrige kamp, og Trenerens instruks da han ble intervjuet på TV før kamp var at løpskraft kom til å bli viktig, og at hans lag måtte bryte ned Bodø/Glimt.

Første omgang var preget av jevnt spill, og et Ranheim-lag som hadde ballen mye, uten å komme til mer enn én målsjanse. Den kom allerede etter knappe fire minutter. Erik Tønne la inn fra venstrekanten, foran mål ventet Mads Reginiussen. Ranheim-kapteinen avsluttet kontant fra kort hold, men Glimt-keeper Ricardo Friedrich reddet.

Etter dette fulgte en periode der ingen av lagene maktet å sette skikkelig press på motstanderen, før hjemmelaget satte inn mer trykk midtveis. Etter halvspilt omgang spilte de helgule seg vakkert gjennom Ranheim-forsvaret, og Amor Layouni kunne sikkert sette 1-0 bak Even Barli etter godt samspill med Ulrik Saltnes.

Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt fortsatte kjøret mot Ranheim, og kun solid backspill av Jørgen Olsen Øveraas hindret Layouni i å sette inn 2-0. Resten av omgangen hadde hjemmelaget god kontroll på kampen.

Ranheim hadde en del ball, men kom sjelden langt over midten av banen.

Reginiussen-scoring ga håp

– Vi må bli farligere når vi først kommer framover, sa Svein Maalen til Eurosport i pausen.

Og Ranheim ble farligere i starten av andre omgang. De vant ballen høyere og tok mer tak i kampen. Aleksander Foosnæs ble spilt fri etter 54 minutter, men ble presset av Marius Lode slik at skuddet gikk utenfor.

Foosnæs kom i fokus igjen like etter, da Håkon Evjen ble spilt fri, kom seg forbi Even Barli og alene mot mål. Glimt-angriperen fikk en dytt i ryggen av Ranheim-backen og mente han burde hatt straffe, men dommer Tommy Skjerven ristet på hodet.

Ranheim levde imidlertid farlig. De blå hadde fortsatt mye ball, men Bodø/Glimt var sylskarpe når sjansen bød seg. Etter halvspilt andre omgang sto det plutselig 2–0. Glimt rullet vakkert opp, og Ranheim-forsvaret var igjen utspilt. Layouni fikk stå helt fri til venstre inne i feltet og satte ballen sikkert i lengste hjørne.

Svein Maalen måtte ta grep, og foretok et dobbeltbytte. Ola Solbakken og Ivar Sollie Rønning måtte vike for Sondre Sørløkk og Michael Karlsen.

Etter hver sin halvsjanse hver for de to innbytterne, sørget Mads Reginiussen for nytt håp da han reduserte til 2–1 etter en fin enkeltprestasjon. Altaværingen fikk ballen fra Erik Tønne og avsluttet i høyre hjørne fra venstre kant av 16-meteren.

Mats Torbergsen / NTB scanpix

To klare tabber

Maalen kastet inn Eirik Valla Dønnem for Olaus Skarsem, og Ranheim hadde drøye ti minutter å komme tilbake på.

Det hjalp ikke, for to tabber av Ranheim sørget for stygge sifre. Først dummet Even Barli seg ut etter 83 minutter. Barli brukte altfor lang tid på et tilbakespill fra Ivar Furu, noe som gjorde at Glimt-innbytter Geir André Herrem snappet ballen og satte den i mål.

– Det føles helt forferdelig. Jeg brukte rett og slett for lang tid og burde sendt den opp på tribunen i stedet, sa en skuffet Barli til Eurosport etter kampen.

Like etter var det innbytter Valla Dønnems tur til å gjøre en stor feil. En svak tversoverpasning ble snappet av Herrem, som hadde fri vei mot Barli. Rogalendingen løp fra Dønnem og scoret sitt andre mål på tre minutter.

Philip Zinckernagel satte den endelige spikeren i kista med hjemmelagets femte mål på overtid. Glimt rundspilte Ranheim og dansken scoret sikkert fra kanten av 16-meteren.

Dermed endte det med til dels stygge sifre for Ranheim etter en kamp hvor laget hadde ballen mye, uten å skape nok. Mads Reginiussens fine scoring er den eneste trøsten for de blå og hvite.

Nå venter tre ukers fotballferie for Svein Maalens gutter før Brann venter på hjemmebane 4. august.