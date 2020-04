Etter at Simo Valakari søndag for en drøy uke siden var ferdig som TIL-trener, har iTromsø gjennom flere artikler intervjuet tidligere spillere, trenere og nåværende ansatte om klubbens status per i dag:

Men hva tenker «søringan» om TIL? Hva er det som kjennetegner klubben?