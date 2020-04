For selv om Simo Valakaris dager som trener er talte, er Andressen klar på at han vil fortsette i TIL.

– Jeg er utrolig motivert. Jeg har lyst til å være med TIL de neste årene. Det er en del spennende ting på gang som gjør at jeg har tro på fremtiden. Gjennom de siste årene har vi tatt et tydelig valg om at vi skal være en utviklingsklubb. Det ser man tydeligere og tydeligere resultater av, mener Andressen.