Debuterte sammen på landslaget: Den ene vant OL på ski. Den andre jakter VM-medalje i fotball.

Advarsel, stygt spill. Ingvild Flugstad Østberg.

Det er den korte meldingen på fotball.no om episoden som skjedde 58 minutter ut i Jenter 17-landskampen mellom Nederland og Norge 10. juni 2006.

Synderen skulle senere gjøre seg bemerket på den olympiske scenen i langrennssporet. Nå hadde hun akkurat kommet inn til sin første kamp med norsk flagg på brystet.

FÅTT MED DEG DENNE? Rekordene ryker én etter én. Endringen kalles eksplosiv.

Noen minutter tidligere hadde venninnen fra Oppland løpt ut på gresset til sin debut.

Onsdag kveld denne uken, 13 år og to dager senere, spiller Ingrid Moe Wold (29) sin største kamp i karrieren. Høyrebacken skal opp mot den franske vertsnasjonens stjernegalleri.

Begge husker episoden fra Nederland godt.

– Ingvild kom inn og meide ned en spiller og fikk gult kort nesten med en gang. Hun var overivrig. Ingvild var rask og løp som en galning, var uredd og hadde mye muskler, er vurderingen Moe Wold gir sin tidligere lagvenninne.

CH. KELEMEN / BILDBYRÅN

– Stol på dere selv

Østberg mener at hun selv ikke var den mest tekniske spilleren.

– Jeg hadde mer spilleforståelse og var en løpsmaskin som kunne sette inn noen saftige taklinger, sier langrennsløperen.

De valgte til slutt hver sin idrett, men vennskapet og kontakten som startet på kretslaget i Oppland, har de beholdt.

Før Norges åpningskamp mot Nigeria lørdag, tikket det inn noen oppmuntrende meldinger i VM-leiren.

– Hun skrev at vi måtte stole på oss selv, for vi hadde forberedt oss optimalt og nå fikk vi ikke gjort noe mer. Og så håpte hun at vi fikk det ut i kampen. Etterpå var hun veldig glad for at vi gjorde det, sier Moe Wold.

Norge vant 3–0 og fikk en drømmestart på mesterskapet.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fire sterke kjennetegn

Ingrid Moe Wold er et soleklart førstevalg på den norske høyrebacken. Nå er hun også i kapteinsteamet sammen med Maren Mjelde og Caroline Graham Hansen.

Fra Østberg får hun de beste skussmål. Langrennsesset mener at Moe Wold:

Er en veldig målbevisst jente, som er villig til å legge ned enormt mye jobb for å nå målene hun setter seg.

Er et arbeidsjern som aldri gir seg. En du tar med i krigen.

Har et stort konkurranseinstinkt, blir irritert når hun taper, men også veldig flink til å vise glede når hun lykkes.

Men aller viktigst, hun er veldig omsorgsfull, bryr seg om og ser alle rundt seg. Det gjelder både på banen og ellers. Utrolig lojal.

Selv syns Ingrid Moe Wold at hun har mye å lære av venninnen.

– Å være langrennsløper på det nivået krever veldig mye. Vi snakker mye om hvor mye trening hun legger ned og hvor mye tid det tar. Det er enormt imponerende, sier VM-spilleren.

De samme spørsmålene kom hele tiden. Så svarte Reiten kritikerne.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Tore Meek / NTB scanpix

En lur trener

Det var litt tilfeldig at de to i sin tid endte på samme lag og ble så gode venner. Moe Wold spilte for Kapp på Østre Toten, mens Østberg var Vardal-jente i Gjøvik.

Begge ble tatt ut på kretslaget, og en trener der mente at de burde melde overgang til Gjøvik FF.

– Jeg syntes det var et vanskelig valg. Han ringte til Ingrid og sa at jeg hadde tenkt å bytte. Så ringte han til meg og sa at hun hadde tenkt å bytte. Så da byttet vi, mimrer Østberg.

Allerede måneden etter landslagsdebuten spilte de to sammen for Norge igjen, og det var litt av et lag som stilte i rødt mot Danmark. Årets VM-kaptein, Maren Mjelde var i midtforsvaret sammen med Marita Skammelsrud Lund, som var en viktig brikke i VM-troppen i 2015.

Ingvild Isaksen og Hege Hansen har begge vært med i mesterskap for Norge, og spilte kampen i 2006. Det gjorde også Gunhild Herregården, som senere fikk med seg tre A-landskamper.

Fakta: Ingvild Flugstad Østberg Født: 9. november 1990 (28 år). Kommer fra: Gjøvik. Langrennsløper og tidligere fotballspiller. Klubb: Gjøvik Skiklubb. Har to OL-gull og ett OL-sølv. Har flere VM-medaljer og har vunnet Tour de Ski. X

Fakta: Ingrid Moe Wold Født: 29. januar 1990 (29 år). Kommer fra Kapp på Toten. Fotballspiller på Norges VM-lag. Klubb: LSK Kvinner. Tidligere klubber: Team Strømmen, Gjøvik, Kapp. X

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fast juletreff

Det var først da Østberg ble tatt ut på juniorlandslaget i langrenn at hun ga opp fotballdrømmen. I ballidretten endte hun med tre juniorlandskamper.

Før 2009-sesongen gikk Moe Wold til Team Strømmen, som er forgjengeren til LSK Kvinner hvor hun i dag er kaptein.

Samme året markerte Østberg seg for alvor i skiløypen. Som 18-åring vant hun et overraskende gull på 15 km med skibytte under NM på hjemmebane i Gjøvik. Senere samme år tok hun fire gull i junior-VM.

Det blir ikke så ofte at de får tid til å møtes.

– Jeg drar på besøk til dem hver lille julaften, det er fast. Så har vi iallfall en middag hos meg eller henne hvert år, og gjerne et treff på Olympiatoppen. Så er det snap og litt meldinger ellers, sier Moe Wold.

De blir det ekstra mange av nå under VM.