Skadesjokket gjorde at TIL-profilen måtte tenke annerledes: Nå vil han motbevise legene

Den 23 år gamle forsvarsspilleren har ikke vært på banen for TIL siden han måtte ut med skade etter kun 15 minutter i serieavslutningen, hjemme mot Sarpsborg 08 (0–2-tap) 24. november i fjor.

Men skaden pådro han seg allerede i nest siste serierunde to uker før i 2–1-seieren borte mot Ranheim. Kvarteret før slutt havnet Gundersen i en duell med en motstander, og måtte bæres av banen. I etterkant av oppgjøret ble det fra TIL-hold sagt at det kun var en nerve som var skadet, og at Gundersen snart kom til å være tilbake igjen.