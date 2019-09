Tromsdalen, Senja og Hamna har levert sterke resultater i kretsmesterskapet for G16. Med to kamper igjen skulle det hele avgjøres på TUIL-arena, hvor hjemmelaget tok imot Hamna til en ekte seriefinale.

Kampen som så ut til å være avgjort like før slutt, utviklet seg til et bikkjeslagsmål. Hamna slapp med skrekken og kan kalle seg kretsmester etter seier med sifrene 3–4. Det begynner å bli vanesak for Hamna-guttene, som har vunnet fire kretsmesterskap fra tidligere år.