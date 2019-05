For to måneder siden etterlyste Lars Bohinen svar om sin egen og assistenttrener Andrea Lobertos framtid. Begge sitter på kontrakter som utløper etter sesongen, og Bohinen var bekymret for at en dårlig sesongstart kunne skape støy rundt klubben.

AaFK-treneren la ikke skjul på at det var lite gunstig å være trener på utgående kontrakt.