– Takk, det har gått bra, smiler 27-åringen når Aftenbladet gratulerer banens eneste trønder med en ny topprestasjon etter uavgjort 2–2 mot Rosenborg på SR–Bank Arena.

«Bra» er en sterk underdrivelse, faktum er at seriemester Molde er det eneste laget i eliteserien som har samme poengsnitt, to per kamp, som Viking de elleve seriekampene Kristoffer Løkberg har spilt.