Keeper ferdig i Start. Inn kommer ny sørlending

Amund Wichne (22) blir ny Start-keeper. Det bekrefter Wichne selv og hans agent overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg er veldig stolt, sier Wichne selv til Fædrelandsvennen.

– Han går til Start fordi det var klubben som var klart mest interessert. I og med at han er sørlending fant vi ut at det var perfekt. Start er en satsende klubb som ønsker å utvikle unge sørlendinger, sier agent Imad El Hammichi.

Pedersen ferdig

Wichne har spilt for Viking siden 2016 og spilt 26 kamper for A-laget siden den gang. Nå blir han ny Start-keeper i løpet av kort tid. Wichnes kontrakt med Viking går ut inneværende år, noe som betyr at Start ikke betaler overgangssum for keeperen.

Samtidig, etter det Fædrelandsvennen kjenner til, forlater Alexander Pedersen Start. Han har ikke fått fornyet kontrakten sin som gikk ut etter denne sesongen. Pedersen har vært et klart andrevalg bak Jonas Deumeland siden han kom til klubben foran denne sesongen.

– Da jeg bestemte meg i august for å takke nei til kontrakt i Viking, hadde jeg håp om at Start skulle ta kontakt. De har et veldig spennende prosjekt på gang med lokale, unge gutter, sier Wichne på telefon fra Thailand der han nyter late dager etter en lang sesong.

– Vil være med å etablere Start i Eliteserien

Han har visst en stund at Start skulle bli hans nye klubb, dermed var det naturligvis en spent Wichne som fulgte det vanvittige dramaet på Åråsen onsdag.

– Det var en ekstatisk følelse. Jeg tror jeg aldri har vært så nervøs de siste ti minuttene av en fotballkamp før, sier han.

– Hva betyr det for deg at det ble Eliteserien?

– For min del betyr det ikke så mye. Det er ett nivå opp som krever et annet nivå og andre prestasjoner. Men for meg var det prosjektet som fristet. Det å være med å bygge opp en prestasjonskultur som er på gang med lokal forankring i gruppa. Det tror jeg blir veldig bra. Så vil jeg være med på å etablere Start i Eliteserien, sier mandalitten.

Lagkamerat med broren

Dette betyr også at to av firlingene Wichne skal spille sammen i Start. I tillegg spiller Torje Wichne i Jerv.

– Det blir gøy, ingen tvil om det. Vi har alltid snakket om å få til å spille sammen igjen. Både jeg og Eirik og Torje har god kontakt og snakker mye sammen. Jeg har snakket mye med Eirik om Start og det har trigget meg, sier Amund Wichne.

Per nå vil altså Start keeperteam i 2020 bestå av Jonas Deumeland og Wichne. Deumeland har de to siste sesongene til sammen kanskje vært Starts beste spiller, så det er ingen enkel mann Wichne må ta opp konkurransen med.

– Det blir veldig spennende å gå inn i det teamet. Jeg har veldig sansen for Jonas som keeper og bra inntrykk av han som type. Jeg kommer fra et veldig bra keeperteam i Viking og må bruke de erfaringene jeg har fått derfra. Så er det opp til meg å levere så godt at jeg spiller når det er kamp, sier Wichne.

Som samtidig synes det er vemodig å forlate Viking.

– Det er en fantastisk fin klubb som jeg har trivdes ekstremt godt i. Men jeg må tenke på egen karriere. Jeg må få si tusen takk til Viking, sier Wichne.

– Amund er en lovende keeper, som senest i treningskampen mot oss i november viste hvilke kvaliteter som bor i ham. Vi vet også at han, i likhet med sin bror Eirik, er en veldig seriøs og profesjonell type som jobber hardt for å bli bedre, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen i Start til klubbens nettside.

Saken oppdateres