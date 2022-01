Brann-spilleren er på vei til USA

Robert Taylor forlater Branns treningsleir for å bli Miami-spiller.

Robert Taylor var den av Branns spillere som leverte flest målpoeng i fjor. Nå har han forlatt Branns treningsleir på Gran Canaria for å bli Miami-spiller.

27. jan. 2022 11:02 Sist oppdatert nå nettopp

Gran Canaria: Robert Taylor forlater Brann og blir Inter Miami-spiller.

Torsdag var ikke Taylor på lagets trening. Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen bekrefter at overgangssaken er kommet dit at Taylor regnes som tapt for Brann.