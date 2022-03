Ny Intility-nedtur for Brann: Ute av cupen etter tap for KFUM

Coronapandemien har gjort at cupen for 2021 avsluttes i 2022. Det betyr at sesongstarten i norsk fotball skjer allerede 12. og 13. mars med 4. runde. Kvartfinalene spilles bare en snau uke senere, og de fire kampene er allerede trukket slik:

Nardo/Lillestrøm – Bodø/Glimt

Molde/Odd – Åsane/Sarpsborg

Sandnes Ulf – Raufoss/Strømsgodset

KFUM Oslo – Viking