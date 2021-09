Klopp og Solskjær hoderystende til Brasil-bråket: – En farse

Liverpool-manager Jürgen Klopp (54) og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (48) aner ikke om de kan bruke sine brasilianske nøkkelspillere denne helgen.

IKKE FORNØYD: Hverken Jürgen Klopp (nå uten briller) eller Ole Gunnar Solskjær har særlig til overs for reglementet som skaper usikkerhet.

– Det er en vanskelig, vanskelig situasjon for alle. Landslag, spillere, klubber. Det har vært en farse, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

– Vi må forberede oss uten Fred, men krysser fingrene for at han på et eller annet vis kan brukes, la han til.

Den brasilianske midtbanespilleren er høyst usikker til lørdagens kamp mot Newcastle. Men Manchester United er ikke den klubben som er hardest rammet av konflikten.

Det er Brasils fotballforbund som har klaget til FIFA etter at blant annet spillerne fra Manchester United og Liverpool på grunn av coronasituasjonen ikke fikk reise for å spille i de tre nylig arrangerte VM-kvalifiseringskampene fordi det er såkalt «røde» nasjoner.

Slik det ser ut nå er spillerne utestengt fra klubblaget frem til 14. september, og går glipp av helgens kamper.

Liverpool mangler uansett Roberto Firmino, som er skadet. Men Klopp aner ikke om han kan bruke keeper Alisson og midtbanesjef Fabinho.

– Brasil vant alle sine tre kamper, men klager likevel. Det er en veldig vanskelig situasjon, for klubbene og for spillerne spesielt. Bare så det er klart, de ville spille, og klubben ville slippe spillerne. Men det var ikke mulig på grunn av pandemien, sa Klopp som også hold pressekonferanse på LFCTV og VG + Sport tidligere i dag.

Thiago Silva fra Chelsea, Ederson og Gabriel Jesus fra Manchester City og Raphinha fra Leeds er også i samme situasjon.

Klopp mener at den betente og vanskelige saken er enda et resultat av problematikken med at de beste spillerne trekkes til alle kanter og at interessene mellom klubb og landslag fører til store konflikter.

– Det finnes ingen annen fysisk sport i verden som har en så nådeløs kalender. Vi vet hvorfor det skjer, og uansett hva folk sier så handler det om penger. Noen må snart forstå at uten spillerne går det ikke i lengden, sa Klopp.

Han gliste oppgitt og pratet om at det nå diskuteres om det skal være VM-sluttspill hvert andre år.

– Da blir det en stor landslagsturnering hvert eneste år. De beste spillerne vil ha bare tre uker ferie hvert år. At de tjener store penger er ikke et argument, de har uansett bare én kropp de kan bruke. Det kan ikke være sånn, sa Klopp som også kom med en tørr bemerkning.

– Noen må se på helheten og finne en løsning for fotballen. Men jeg er 54 år nå, og tviler på at jeg lever når det skjer.