Solskjær mislyktes for 12. gang: – Setter seg selv under mer press

Med tapet for West Ham forsvant Ole Gunnar Solskjærs 12. mulighet til å vinne en pokal med Manchester United. Det blir ikke sett på som noen sportslig katastrofe, men trykket øker på den norske manageren.

DÅRLIG KVELD: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United forsvant rett ut av ligacupen onsdag kveld.

23. sep. 2021 08:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Manchester United setter seg selv under mer press etter tapet i ligacupen, skriver kommentator Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Ikke siden José Mourhinos dager har Manchester United forsvunnet ut av ligacupen i 3.runde. Men onsdag ble West Hams Manuel Lanzini den eneste målscoreren på Old Trafford. Dermed opplevde West Ham-sjef David Moyes sin første triumf mot Manchester United siden han fikk fyken i 2014. London-klubben vant på Old Trafford for første gang på 14 år.

Solskjær kom direkte fra den dramatiske 2–1-seieren over nettopp West Ham i London søndag. Fra start var samtlige elleve spillere nye i forhold til seriekampen. Spillere som Cristiano Ronaldo, Paul Pogba og kaptein Harry Maguire var ikke på benken en gang.

– Ligacupen har aldri definert en suksessfull sesong for Manchester United, men Solskjær trengte den mer enn mye for å bli en suksess, skriver Samuel Luckhurst.

Det hjalp ikke at Mason Greenwood og Bruno Fernandes kom inn. For Solskjær var ligacupen mulighet nummer tolv til å vinne en turnering som forsvant. Nordmannen tok over klubben i desember 2018.

Premier League: Sølv, bronse og 6. plass.

FA-cupen: Tap i en semifinale og to kvartfinaler.

Ligacupen: Tap i to semifinaler og gårsdagens 3. runde.

Champions League: Tap i kvartfinalen.

Europa League: Tap i finale og semifinale.

– Hver kamp er veldig, veldig viktig, men skal du rangere turneringer og konkurranser, så ser du at vi roterer i dag. Vi tenker litt lenger enn bare den neste kampen. Som spiller vant jeg aldri denne turneringen her, og det har kanskje noe med det å gjøre – at vi her i klubben har hatt tradisjon å gi muligheten til dem som ikke har spilt nok, sier Solskjær til V 4.

Tapet mot West Ham kom åtte dager etter det sviende nederlaget for Young Boys i Sveits.

Solskjær vant altså selv aldri ligacupen som spiller i Manchester United. Han opplevde som spiller til sammen ni titler med klubben i liga, FA-cup og Champions League. Han vant ingen titler i sin siste periode med Molde. Han kunne sist heve en pokal da Molde vant cupfinalen i 2013.