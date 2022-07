TV 2: Erik Botheim klar for Salernitana

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i år, iverksatte en rekke idrettsforbund sanksjoner – russisk og belarusisk fotball ble utestengt fra alle landslag- og klubbturneringer.

Samtidig fikk utenlandske spillere i Russland dispensasjon for å suspendere kontraktene sine frem til 30. juni i år, som betyr at de i praksis kan signere for hvilken som helst klubb de ønsker så lenge dispensasjonen er i kraft. Denne dispensasjonen ble nylig forlenget frem til 30. juni 2023.

Spillerorganisasjonen FIFPro, som representerer fotballspillere over hele verden, mente FIFA gikk for kort i sine dispensasjoner, og argumenterte sterkt for at det burde være anledning til å fullstendig terminere kontraktene. I det tilfellet ville spillernes juridiske bånd til klubben bli helt kuttet. Under en suspensjonsordning, som nå er i kraft, vil spillerne kunne måtte returnere til sin russiske klubb når dispensasjonsperioden er over.

Begge parter, både spillere og klubber, har anledning til å terminere kontrakten sin om det finnes saklig grunn (såkalt «just cause»), jamfør artikkel 14 i FIFAs overgangsreglement. Det er denne artikkelen Botheim har benyttet seg av – som betyr at det blir et tolkningsspørsmål om det er «saklig grunn» all den tid FIFA har gitt dispensasjon for å midlertidig suspendere kontrakter.