Morten Gamst Pedersen (40) i ferd med å signere for Åsane

Morten Gamst Pedersen er nær ved å skrive under på en ettårskontrakt med Åsane.

Morten Gamst Pedersen har en lang karriere bak seg i norsk og engelsk fotball.

8. mars 2022 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er et scoop for oss. Hvor ofte signerer Åsane en spiller med over 250 kamper i Premier League, sier Kåre Ingebrigtsen, sportssjef i Åsane, til BT.

Det var BA som først meldte om den forestående sjokk-overgangen tidligere tirsdag. Det skal bare være den medisinske testen som gjenstår før Morten Gamst Pedersen signerer for de oransje. Også BT får opplyst at 40-åringen er på vei til å signere en kontrakt ut året med Åsane.