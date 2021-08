Brann-krisen forverret: Straffebom på kritisk øyeblikk i nytt tap

BRANN STADION (VG) (Brann – FK Haugesund 1–3) For første gang denne sesongen vant Haugesund på bortebane og sørget for at Brann forblir liggende nederst i Eliteserien.

28. aug. 2021 21:53 Sist oppdatert nå nettopp

Borte mot Brann har rogalendingene hatt et godt grep de siste årene med én seier og to uavgjort de foregående tre oppgjørene på Brann Stadion.

For et Brann-lag i krise, både på og utenfor banen, ble lørdagens kamp nok en nedtur.

Det sørget blant annet en bergenser, Sondre Liseth, for. Angriperen sendte gjestene i ledelsen like før halvtimen var spilt og var en del av et frisk og sprudlende Haugesund-angrep.

Tidligere i sommer signerte en annen bergenser, Fredrik Pallesen Knudsen, for Brann fra nettopp Haugesund, men han ble enkelt lurt av skuddfinten til Kristoffer Velde to og et halvt minutt senere og plutselig ledet Haugesund 2–0.

– Det var deilig å sende «Palle» i pølsebua. Fin kveld i dag, sier Velde til Discovery+.

AVGJORDE: Badou sørget for at det ble 3–1 til bortelaget ti minutter før slutt.

Brann kjempet seg tilbake i kampen i den andre omgangen og reduserte med Aune Heggebø like før 70 minutter var spilt. Et kvarter før slutt fikk Robert Taylor muligheten til å utligne fra straffemerket, men finnens forsøk ble reddet av Egil Selvik.

Taylor scoret fra straffemerket da Brann vant forrige hjemmekamp mot Sandefjord, men straffebommen var fortsettelsen på en vond statistikk for Brann, som har bommet på fem av sine syv siste straffespark i Eliteserien (tre bom og én scoring denne sesongen).

Istedenfor var det innbytter Alioune «Badou» Ndour som avgjorde kampen da han kontret inn 3–1 ti minutter før slutt, rundt minuttet etter at han kom inn på banen.

– Det er det som er så greit med å redde straffe. Det gir selvtillit til resten av laget. Det er alltid kjekt å bidra med å redde straffe, sier FKH-keeper Egil Selvik til TVNorge etter kampen.

– Vi har ikke helt marginene på vår side i dag. Når vi er i den situasjonen vi er i, er det selvfølgelig blytungt, sier Heggebø til Discovery+.

Flere mål ble det ikke, og da sluttsignalet lød, var det til piping fra Brann-supporterne.

– Det var selvfølgelig en kamp vi ville ha tre poeng i, og vi var faktisk ganske nærme å få det til. Med straffebommen mister vi momentet, sier Sivert Heltne Nilsen til Discovery+.

REDUSERING: Aune Heggebø tente håpet i Brann-leiren i den andre omgangen.

Brann gikk ut i hundre hjemme mot Haugesund, med blant andre statsminister Erna Solberg på tribunen. Hjemmelaget kom seg også til kampens første sjanse da Robert Taylor fikk en god skuddmulighet inne i 16-meteren allerede før det var spilt fem minutter, men Haugesund-keeper Egil Selvik fikk slått ballen unna.

Den første omgangen var preget av flere tøffe dueller og hjemmelaget ropte på straffe flere ganger. Den fikk de ikke og istedenfor ble de straffet i den andre enden av Liseth og Velde.

Haugesund hadde flere gode muligheter til å score ytterligere mål før pause, men stolpen og Opdal sto i veien for flere scoringer.

– Det var en veldig svak førsteomgang, men vi ble enige om at vi kunne snu dette i andre omgang. Det var ikke en umenneskelig oppgave, sier Eirik Horneland til Discovery+.

JUBEL: Haugesund-spillerne kunne juble for tre scoringer lørdag kveld.

Brann tok grep i pausen og gjorde både et spillerbytte og et formasjonsbytte. Gradvis bygget de opp mer press og etter halvspilt omgang kom reduseringen da Aune Heggebø fikk kranglet ballen i mål etter et hjørnespark.

20-åringen scoret dermed i tredje kamp på rad, men en straffebom fra Taylor og et kontringsmål fra Haugesund gjorde at bortelaget vant på Brann Stadion. Det var Haugesunds første borteseier i årets sesong.

– Det er fantastisk. Er det et sted du skal gjøre det som Haugesund-spiller er det her, sier Liseth til Discovery+.