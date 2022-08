Mener Haaland har fremskyndet Guardiolas taktiske plan

West Ham ble tatt på sengen av Pep Guardiolas taktiske grep. Norske fotballanalytikere tror at trenden har kommet for å bli.

VARM I TRØYA: Etter en målløs debut mot Liverpool i Community Shield, har Erling Braut Haaland stilnet kritikerne.

– Taktisk sett var de mye bedre enn oss i dag. Vi hadde ikke forberedt oss på det fordi vi egentlig har ikke sett det tidligere, det var veldig vanskelig å håndtere taktisk, sa West Ham-manager David Moyes etter 0–2-tapet mot Manchester City.

Grepet Moyes snakker om er hovedsakelig at begge backene til Manchester City lå svært sentralt i banen, istedenfor den typiske utgangsposisjonen langs sidelinjene.

– Jeg sier ikke at de var annerledes på grunn av Haaland, jeg sier at de var annerledes fordi de spilte begge backene sine på hver sin side av Rodri. Det skapte et annerledes problem. De fikk overtall på midtbanen sånn at vi ikke fikk tak i ballen, sa Moyes.

Grafikken under viser gjennomsnittsposisjonene til Manchester City-spillerne i kampene mot West Ham på søndag og i mai:

Fotballanalytikere som VG har snakket med mener at Erling Braut Haalands konstante bakromstrussel er en av grunnene til at Guardiola fikk muligheten til å tilpasse sitt taktisk system.

– City spiller baserer mye av spillet sitt på dominans i midtbanen. Haaland er ikke en spiller som er flink på å komme ned og bidra i dette spillet. Derimot vil han ligge på blindsonen til nærmeste midtstopper og starte på stikkere i bakrom. Dette vil åpne mer rom for playmakerne til City, da Haaland mest sannsynlig vil binde opp to midtstoppere, sier Øyvind Eide, som er sportsdirektør på Norges Toppidrettsgymnas.

Futsaltrener og VG-skribent Kai Bardal peker på flere ting ved Guardiolas taktikk:

Med de smale backene fikk Manchester City mange spillere sentralt, slik Guardiola er så opptatt av.

Med Haaland får Manchester City bakromstrusselen sentralt i banen, istedenfor på kantene, slik det ofte har vært tidligere.

– Jeg tror at City ville beveget seg i den retningen uansett, men Haaland fremskynder Guardiolas plan. Han gjør det mulig med å være en to meter høy og lynrask bakromstrussel. Og det fungerte – sammenlignet med tilsvarende kamp rett før ferien, sier Bardal.

Backene er smalere og kantene er bredere. Samtidig er midtspissen den fremskutte spilleren på banen, og ikke kantene, slik det var da Guardiola brukte en mer møtende spiss eller såkalt «falsk nier».

– Foden og Grealish ligger bredt, da får de gode én-mot-én-spillere der ute. Samtidig som de beholder overfallet sentralt med backene inn. De danner en slags femmer-terning på midten i frispillingen, sier Eide – og legger til:

– Dette grepet gjorde Pep også i Bayern, der han brukte Ribery og Robben som breddeholdere, og backene inn i midten for å få overtall sentralt. Da er det svært gunstig med en typisk spiss fremme som strekker laget og binder opp spillere. Jeg tipper en del lag vil møte City med fem bak, for å kunne dekke nok rom rundt Haaland, og samtidig få bra nok press på kantene.

Viaplay-ekspert Tor-Ole Skullerud kommenterte Haalands Premier League-debut og legger også vekt på de smale backene i sin analyse.

– Dette har jo Guardiola gjort masse av tidligere også i City og i Bayern, men kanskje enda mer tydelig på begge sider denne gangen, sier han.

Han poengterer at overtallet Manchester City skapte bak i banen gjorde det enklere å spille op de kreative midtbanespillere Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan, slik at de igjen kunne lete etter Erling Braut Haaland i bakrommet.

– I all hovedsak handler det om at de må variere mellom å spille på ham møtende, men aller mest lete etter ham i rommene bak motstanderen backfirer. Det vil jeg tro er på agendaen daglig, sier Skullerud til VG.

I tillegg til en litt annerledes oppbygging av spillet, peker analytikerne på to øvrige områder hvor Manchester City er styrket: Innlegg og kontringer.

I fjor var det bare Liverpool (897) som slo flere innlegg enn Manchester City (869).

– Haaland er latterlig god foran mål. Det vil passe City bra når de får en spiller som kan ta imot alle disse, sier Eide.

Nordmannen var svært nære på et innlegg fra Phil Foden:

Ifølge Premier Leagues offisielle statistikker scoret Manchester City kun to mål på kontringer forrige sesong. Kun fem lag scoret færre på kontringer. Haalands andre mål mot West Ham ga et lite hint om hva motstanderne nå må være forberedt på.

– Det vil gjøre City livsfarlig også i denne fasen, sier Eide.