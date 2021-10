Vålerenga til cupfinalen etter å ha ydmyket Rosenborg

VALLE (Aftenposten): VIF fikk hjelp av et gavmildt Rosenborg da de sikret seg billett til Ullevaal.

Agnete Nilsen ga seg ikke. Belønningen kom da hun blokkerte RBK-keeper Kristine Nøstmos klarering til 1–0.

2. okt. 2021 16:48 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga – Rosenborg 4–0

Feilene hadde florert i store deler av oppgjøret. Men det føltes ikke noe mindre deilig for Vålerenga-spillerne da sluttsignalet lød i lørdagens cupsemifinale mot Rosenborg.

De hadde knust rivalene sine.

Fjorårets seriemestere har hatt en skuffende sesong. Men etter kampen mot Rosenborg var smilene på plass igjen.

«Vi skal vinne finalen!» sang VIF-fansen. En av de avgjørende spillerne var sommersigneringen Thea Bjelde. Hun satte inn 2–0-målet.

– Det er utrolig å stå her i dag, sa hun etter kampslutt.

Har slått tilbake

For det føltes nemlig litt ekstra deilig for akkurat Bjelde. Det er ikke så fryktelig lenge siden ting var adskillig tyngre for hennes del. 2019 skulle bli gjennombruddsåret hennes i Arna-Bjørnar. Men tidlig i sesongen røk korsbåndet. Det ble det en lang og tung periode på sidelinjen. I fjor var hun imidlertid tilbake i knallslag for Arna-Bjørnar. Det imponerte VIF såpass at de kontaktet henne for en overgang i sommer. Ambisjonene førte til at hun takket ja.

Scoringen mot RBK var hennes fjerde så langt i VIF-drakten. Alle har kommet i cupen for den offensive midtbanespilleren. Å kunne bidra til cupfinalebillett såpass kort tid etter den alvorlige skaden, føltes stort.

– Det er ting som dette man ser frem til etter å ha røket korsbåndet og vært ute ett år. Det er dette jobber mot, sa 21-åringen.

Rehabiliteringen etter skaden ble enklere av at hun trives i styrkerommet. Bakgrunn fra turning har bidratt til det. Og overgangen til VIF har vært fin. Det hjalp at også Rikke Nygard er i klubben. Bjelde bodde nemlig hos familien Nygard da hun flyttet til Bergen da hun var 16. Lørdag kunne de to venninnene juble for cupfinale.

Mye i potten

I fjor kjempet de VIF og RBK om ligatittelen helt til siste runde, med førstnevnte som vinner.

Denne sesongen har det vært vanskeligere for Oslo-laget. De regjerende seriemesterne er hektet av gullkampen. Rosenborg er laget som er nærmest serieleder Sandviken, men mye tyder på at tittelen blir for vanskelig å hente også for dem.

Dermed var lørdagens semifinale ekstra viktig for de to lagene. Muligheten for pokal lå i potten. RBK hadde vunnet begge toppserieoppgjørene mellom dem denne sesongen.

Men VIF ville ha revansje. For de vant cupen i fjor. Den triumfen ville de gjerne forsvare.

Tidlig scoring etter gigatabbe

Det var langt mellom tilskuerne på Intility Arena. I åpningsminuttene var det lite trøkk både der og utpå kunstgresset.

Men i hvert fall én hadde skrudd på rett tenningsnivå i åpningsminuttene. RBK-keeper Kristine Nøstmo tok seg vel lang tid med ballen i beina. Agnete Nilsen stupte opp i presset. Hun fikk lønn for strevet da Nøstmos klarering traff henne i foten. Ballen rullet inn i mål – til VIFs glede og Nøstmos fortvilelse.

Da ble det også litt liv i de oppmøtte hjemmesupporterne. Men lagene slet med å få ting til å flyte.

Men VIF var noen marginer bedre. Etter 20 minutter lurte Nilsen bort en RBK-forsvarer på kanten. Hun sentret til Janni Thomsen, som fikk avsluttet. Skuddet ble blokkert, men ballen havnet hos Bjelde. Vinkelen var vanskelig, men sommersigneringen vendte på femøringen og sendte sitt skudd i hjørnet.

Thea Bjelde kunne kaste seg rundt Janni Thomsen etter å ha satt inn 2–0.

Rikke Marie Madsen og Marie Dølvik Markussen la på til 3- og 4–0 like før slutt.

Dermed venter Lillestrøm eller Sandviken på Ullevaal 31. oktober. De to møtes søndag.