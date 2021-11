– Det er et signal om at jeg sikkert ikke har prestert godt nok den siste uken

Treneren overrasket med førsteelleveren han «tok ut» torsdag.

Fredrik Pallesen Knudsen ble nylig far for første gang.

Eirik Horneland drillet på sedvanlig vis to lag mot hverandre på torsdagens trening. Et «førstelag» i gule vester, et «andrelag» uten vester.

BT-kommentator Anders Pamer rapporterte i Ballspark-chatten om en «bortimot enorm» overraskelse på treningen.