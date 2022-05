Mahrez sviktet da Manchester City kunne tatt et stort steg mot ligagull

(West Ham - Manchester City 2–2) Liverpool så lenge ut til å få akkurat den hjelpen de trengte av West Ham. Så slo Pep Guardiolas menn tilbake. Men da Riyad Mahrez (31) kunne avgjøre det hele fra ellevemeteren, sviktet han.

15. mai 2022 16:53 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Mot dette Liverpool-laget kan man ikke vinne Premier League lenge før sesongen er over. Man må kjempe helt til siste slutt. Nå har vi en stor fordel med tanke på at vi spiller hjemme og har alt i egne hender, sier Guardiola til Sky Sports.

Hadde Mahrez satt ballen i nettet, ville kun syltynn teori fortsatt gitt Liverpool en mulighet til å fortsatt kunne ta ligatittelen.

I stedet lever håpet på Merseyside, selv om de likevel er avhengige av å vinne sin hengekamp mot Southampton og mot Wolverhampton i siste serierunde. Samtidig må de belage seg på å få hjelp av Steven Gerrards Aston Villa på Etihad neste søndag.

– For en slutt på sesongen vi får. Kan Steven Gerrard endelig vinne Premier League-tittelen for Liverpool? skriver BBC-programleder og tidligere fotballspiller Gary Linkeker på Twitter.

To ganger Jarrod Bowen satte en real støkk i Manchester City, men en redusering av Jack Grealish like etter pause og et klønete selvmål av West Hams Vladimir Coufal sørget for de regjerende seriemesterne kan dra fra London med poeng.

Skuffelsen rundt straffemissen legger seg nok, ettersom City i tillegg har hele syv mål i sin favør på målforskjellen.

Poengdifferansen mellom de to er i skrivende stund på fire poeng.

Fakta Gjenværende kamper: Manchester City: Manchester City - Aston Villa (søndag kl. 17.00) Liverpool: Southampton - Liverpool (tirsdag kl. 20.45) Liverpool - Wolverhampton (søndag kl. 17.00) Vis mer

Men det ble ingen enkel oppgave i London. Manchester City hadde som vanlig mest ball og flest avslutninger i første omgang, men de hadde ikke Jarrod Bowen.

Engelskmannen har vært i forrykende form denne sesongen. Søndag var intet unntak.

Midtveis ut i omgangen ble 26-åringen spilt alene med keeper. Bowen vippet ballen forbi Ederson og plasserte ballen i det åpne målet fra skrått hold.

Rett før pause satte han også sitt andre for dagen. Michail Antonio sendte en stikker til Bowen som hadde timet løpet sitt perfekt. Deretter avsluttet han mellom beina på Fernandinho og i mål.

– Bowens løp har vært helt enestående. Det er en briljant avslutning, kommernterte Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Den scoringen gjør at Bowen nå står med tolv mål og elleve målgivende i serien denne sesongen.

City presset og presset etter reduseringen, men de måtte faktisk ha hjelp for å få videre nettsus. Helt upresset stusset Vladimir Coufal ballen i eget nett til 2–2 med 20 minutter igjen på klokken.

Like etter kom West Ham-legenden Mark Noble inn til sin siste kamp for klubben han har vært i hele sin karriere.

Med åtte minutter igjen på klokken gjorde West Ham-forsvarer Craig Dawson en katastrofalt dårlig takling på Gabriel Jesus. Først lot dommer Anthony Taylor situasjonen gå, så grep VAR inn.

Etter å ha sett episoden igjen bestemte pipeblåseren seg for å peke på ellevemeteren. Frem gikk Rhiyad Mahrez, som langt på vei kunne avgjort Premier League med det påfølgende sparket på ballen. Slik gikk det imidlertid ikke.

Keeper Fabianski vartet opp med et realt tigersprang og stoppet straffesparket. Dermed lever Liverpools drøm om Premier League-tittelen.