Vålerengas stortalent må kneopereres – vårsesongen kan ryke

VALLE (VG) Dag-Eilev Fagermo skulle bygge Vålerenga-laget rundt Odin Thiago Holm (19) denne sesongen. Nå mister tenåringen flere måneder av vårsesongen.

I KJENT DRIV: Odin Thiago Holm i aksjon for Vålerenga mot Odd i fjor høst.

Nå nettopp

Vålerenga-treneren bekrefter overfor VG at Holm må gjennom operasjon og at midtbanespilleren neppe blir å se på banen i april eller mai for Vålerenga.

– Vi kan ikke svare nøyaktig, men han er ute store deler av vårsesongen. Det er trist og synd. Konkurransen vi fikk med Petter Strand inn i midtbaneleddet, den blir svekket. Et slag i ansiktet, både for Odin og for oss, sier Dag-Eilev Fagermo.

Da oppkjøringen startet, varslet VIF-sjefen dessuten en ny rolle for 19-åringen. Han skulle gå fra indreløper til midtbaneanker i Fagermos 4–3–3 og i større grad styre Vålerengas offensive spill.

Selv ønsker ikke 19-åringen å uttale seg om skadeavbrekket. Vålerengas mangeårige lege Erik Roselund forteller at det handler om kneet.

– Han har en liten meniskskade som må stelles med artroskopisk kirurgi. Vi vil vite mer etter at det kirurgiske er utført, sier Rosenlund.

Det betyr at Fredrik Oldrup Jensen blir Vålerengas sentrale midtbane også i år – med anvendelige Tobias Christensen og 18-åringen Mathias Emilsen som utfordrere.

Etter 1–3 for nyopprykkede HamKam i forrige ukes treningskamp, innså Fagermo at laget var langt unna der han håpet å være før seriestart. Men Vålerengas trøbbel stopper ikke med skuffende spill og skaden til Odin Thiago Holm:

Også Christian Borchgrevink (22) byr på dårlige nyheter. Han slet med skader i fjor høst, og nå frykter Fagermo at hele sesongen kan ryke for dødballspesialisten på høyre back.

– Vi skulle ha konkurranse i backposisjonen med å hente Vegar (Hedenstad), påpeker Vålerenga-treneren, som måtte bruke midtbanespillere som Henrik Bjørdal og Nicolaj Thomsen i forsvaret i fjor.

– Da er du litt der igjen – med kun to tilgjengelige backer?

– Ja. Det er status, sier Fagermo.

UTE: VIF-backen Christian Borchgrevink.

Borchgrevink opplyser at det går mot kneoperasjon også for hans del.

– Jeg har gått et halvt år der det har vært mye usikkerhet rundt skaden. Det har kommet et punkt der eneste løsningen er å operere. Det er ikke hundre prosent, men mest sannsynlig blir det sånn. Jeg er i en utredningsfase, sier Christian Borchgrevink.

