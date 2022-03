Graham Hansen scoret da det ble satt verdensrekord: – Måtte holde tårene tilbake

(Barcelona – Real Madrid 5–2, 8–3 sammenlagt) Caroline Graham Hansen (27) ble kåret til banens beste da Barcelona nedsablet Real Madrid foran et rekordstort publikum.

30. mars 2022 20:34 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med 91.553 tilskuere på Camp Nou ble det satt ny tilskuerrekord i kvinnefotballen da Barcelona og Real Madrid møttes til returoppgjøret i Champions League-semifinalen.

– På slutten av kampen måtte jeg holde tårene tilbake for dette var helt sinnssykt. En ting er å spille på Camp Nou, men det det er fullt og vi vinner 5-2 i en Champions League-kvartfinale. Jeg kunne ikke sett for meg noe lignende, og jeg fikk gåsehud over hele kroppen, sier Graham Hansen til rettighetshaver DAZN like etter kampslutt.

Den norske stjernespilleren startet kampen i sedvanlig vis, med å drible seg frem til flere gode muligheter. Etter to målgivende pasninger noterte hun seg på scoringslisten 20 minutter før slutt. Etter kampen ble hun kåret til banens beste spiller.

forrige







fullskjerm neste ØYEBLIKKET: Caroline Graham Hansen scoret på Camp Nou. 1 av 3 Foto: ALBERT GEA / Reuters

Den tidligere tilskuerrekorden på kvinnesiden var 90.185 fra da USA vant VM-finalen mot Kina på hjemmebane i 1999, mens rekorden for en klubbkamp var på 60.739 tilskuere da nettopp Barcelona gjestet Atlético Madrid i 2019.

– Det er ikke bare 91.500 tilskuere her i kveld, det er 91.500 Barcelona-supportere. De har sunget hele kampen, og det var helt fantastisk. Det er noe jeg aldri kunne drømt om. I dag gjorde vi det, og det var forhåpentligvis ikke siste gang, sier Graham Hansen.

– Kvinnefotball er mer enn bare kvinnefotball. Man kan absolutt tjene penger på det. Det var 91.000 som var på fest. Hvis man har det gøy, så tror jeg folk vil gjenta det. Dette kommer til å bli en gamechanger. Ikke bare for vårt lag, men for kvinnefotballen generelt.

Og de fremmøte måtte ikke vente lenge før de kunne juble. Graham Hansen spilte i støtte til Maria Pilar León, og midtstopperen banket ballen i retning Real Madrid-målet fra langt hold. Gjestenes keeper Misa Rodríguez var ikke med på den i det hele tatt, og ballen suste over den 173 centimeter høye keeperen.

Jubelbrølet runget ut over stadion allerede før åtte minutter var passert, og Barcelona-spillerne samlet seg rundt León i eufori:

1–0: Barcelona, med Caroline Graham Hansen i midten, slapp jubelen løs etter kampens første scoring.

Etter 3–1 å gå på fra den første kvartfinalen sist uke, var Barcelona nå oppe i 4–1 sammenlagt, men det skulle ikke ta lang tid før det ble veldig stille på tribunen.

Drøye fem minutter etter kampens første scoring gikk et skudd via armen til Irene Paredes i Barcelonas sekstenmeter. Stephanie Frappart – som forrige sesong ble den første kvinnelige dommeren i herrenes Champions League – var ikke i tvil og pekte på straffemerket.

Derfra gjorde Olga Carmona ingen feil, og reduserte til 4–2 sammenlagt.

Det sto seg til pause, men like etter hvilen sjokkerte gjestene fra den spanske hovedstaden igjen. Claudia Zornoza var ikke mer enn snaue ti meter inne på Barcelonas halvdel, men prøvde likevel lykken. Ballen gikk i en lang bue over Barcelona-keeper Sandra Panos, og plutselig var det bare ett mål som skilte sammenlagt.

forrige





fullskjerm neste SJOKKERTE: Claudia Zornoza scoret fra midtbanen. 1 av 2 Foto: Alejandro Garcia / EPA

Da skrudde Barcelona opp et par hakk, og Real Madrid klarte ikke å henge med lenger.

I løpet av ti minutter lå ballen i Real Madrid-nettet hele tre ganger etter scoringer fra Aitana Bonmati, Claudia Pina og Alexia Putellas, den siste etter en fin gjennombruddspasning fra Graham Hansen.

Med 20 minutter igjen av oppgjøret skrev også Graham Hansen seg på måltavla. Ett innlegg endte opp på bakerste der den norske kvinnen kom stormende, kastet seg frem og fikk banket ballen i mål.

– Å score i andreomgang var en fantastisk følelse. Jeg kan ikke beskrive det. Det er et av de øyeblikkene som vil være med meg resten av livet, sier Graham Hansen.

Hun feiret scoringen på samme vis som Ole Gunnar Solskjær gjorde da han ble matchvinner på samme stadion i Champions League-finalen i 1999, nemlig ved å skli ned på knærne:

forrige





fullskjerm neste 2022: Caroline Graham Hansen feirer scoring på Camp Nou. 1 av 2 Foto: ALBERT GEA / Reuters

Like etter ble også Ingrid Syrstad Engen byttet inn for Barcelona, men flere scoringer ble det ikke. Dermed endte det 8–3 sammenlagt og Barcelona er videre til semifinalen i Champions League.

Der møter de enten Arsenal eller Wolfsburg, som spiller sitt returoppgjør i kvartfinalen torsdag.