Klopp mener Premier League er viktigst: – Denne uken kan avgjøre mye

(Liverpool – Watford 2–0) Diogo Jota og Fabinho sørget for Liverpool-seier og tabelltopp i et par timer - før Manchester City svarte med seier mot Burnley.

KUNNE JUBLE: Jürgen Klopp og Liverpool kjemper på flere fronter, men det er Premier League som er viktigst for tyskeren.

2. apr. 2022 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

Med åtte runder igjen av Premier League, er det dermed ett poeng som skiller de to topplagene, med Manchester City i førersetet. Søndag 10. april møtes de to lagene i Manchester, i det som kan bli en helt avgjørende kamp i tetkampen. Begge de to lagene skal også spille første kamp i kvartfinalene i Champions League på tirsdag.

– Denne uken (som kommer) kan avgjøre mye for hvordan mai vil se ut. Guttene har skapt et grunnlag for en toppklubb og nå må bi bruke det. Det er en grunn til at det er så vanskelig å vinne mer enn ett trofé. Vi må ta det kamp for kamp, og gi 100 prosent i hver kamp. Forhåpentligvis holder guttene seg skadefri, slik at vi kan gjøre endringer mellom kampene. Premier League er den viktigste konkurransen, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Liverpool har allerede vunnet ligacupen denne sesongen, og i tillegg til Champions League og Premier League, er de også i semifinalen i FA-cupen.

STRAFFESCORING: Fabinho scoret Liverpools andre mål da han satte et straffespark lekkert i mål Jordan Henderson (t.h.) og Roberto Firmino løper til for å være med å feire scoringen.

Tidlig lørdag ettermiddag fikk Klopp se at Diogo Jota ga hjemmelaget ledelsen etter 23 minutter. Thiago spilte perfekt til Joe Gomez som la inn, Jota brukte hodet og satte ballen i mål forbi Ben Foster som fullstendig feilberegnet.

– Jeg sa til ham (Gomez) før kampen at han kom til å slå en målgivende, sier Jota til BT Sport etter kampen.

Og det var et viktig mål, som ga Liverpool litt arbeidsro i kampen.

Tre minutter før full tid fikk Liverpool straffe, Fabinho satte den sikkert og lekkert i mål høyt i hjørnet til høyre for Foster.

Det var Jürgen Klopps 250. kamp som Liverpool-manager i Premier League. Etter kampen klappet han mot fansen og slo seg på brystet etter seieren og klemte i kjent stil spillerne sine.

– Vi kunne definitivt gjort det bedre, men det er ikke så interessant i dag, sier Klopp til BT Sport etter seieren.

Klopp er den manageren i Premier League-historien med flest seirer etter 250 kamper. Tyskerens 160 seirer er henholdsvis to og åtte seirer mer enn hva José Mourinho og Alex Ferguson hadde etter 250 kamper som manager.

– Det hadde vært kult hvis alle 250 kampene hadde vært strålende, men det er ikke mulig. Vi har spilt noen gode og noen mindre gode, og i dag var det absolutt godt nok til å vinne kampen, sier Klopp.

MÅL: Diogo Jota scoret for Liverpool etter 23 minutter.

Seieren sendte Liverpool opp til tabelltopp, men det ble kun i et par timer etter at Manchester City vant borte mot Burnley.

Liverpool har noen tøffe uker foran seg: Dette er de tre neste kamper i Premier League: Manchester City borte 10. april, Manchester United hjemme 19. april og Everton hjemme 24. april.

I løpet av disse ukene skal Liverpool også spille kvartfinale i Champions League mot Benfica (5. og 13. april).