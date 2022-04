Følg Bodø/Glimt-Roma direkte: Klarer Kjetil Knutsen og Co. det igjen?

Da går lagene til pause. Glimt er litt uheldige som ligger under her, men scoringen var rett og slett klasse.

Da går lagene til pause. Glimt er litt uheldige som ligger under her, men scoringen var rett og slett klasse.

Mål for Roma!

Pellegrino kommer seg forbi Karsdorp på kanten, og tar med ballen inn i feltet. Men så er Karsdorp god som retter opp sin egen feil og presser Pellegrino til å surre ballen over kortlinjen.

Pellegrino kommer seg forbi Karsdorp på kanten, og tar med ballen inn i feltet. Men så er Karsdorp god som retter opp sin egen feil og presser Pellegrino til å surre ballen over kortlinjen.

Saltnes får ballen på 19 meter, men istedenfor å prøve skuddet blir det et forsøk på stikker inn i feltet. Den når ikke Pellegrino.

Saltnes får ballen på 19 meter, men istedenfor å prøve skuddet blir det et forsøk på stikker inn i feltet. Den når ikke Pellegrino.

Koomson prøver å lobbe igjennom til Pellegrino, men det blir for upresist og Roma-forsvaret kontrollerer.

Koomson prøver å lobbe igjennom til Pellegrino, men det blir for upresist og Roma-forsvaret kontrollerer.

Glimt triller ballen nå, og har virkelig tatt kommandoen her.

Glimt triller ballen nå, og har virkelig tatt kommandoen her.

16′ DEL