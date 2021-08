Brann-keeperen utsatt for hets: – Det dukket opp folk på døren

BERGEN (VG) Brann-keepere Mikkel Andersen (32) var onsdag tilbake på treningsfeltet til Brann. Etter treningen fortalte han om hetsen han har opplevd den siste tiden.

PÅ TRENING: Mikkel Andersen er onsdag tilbake på Brann-trening. I forgrunnen: Eirik Holmen Johansen.

18. aug. 2021 09:54 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Det har vært noe av det mest voldsomme jeg har opplevd i mitt liv, sier en tydelig preget Mikkel Andersen til VG og andre mediehus etter onsdagens trening.

Kristoffer Barmen og Andersen trente sist med laget forrige uke. Onsdag var Andersen tilbake på trening.

– Jeg er glad for å være på treningsfeltet nå. Det kan være et steg på å komme videre. Jeg er Brann-spiller og kjempestolt av det. Jeg vil gi alt for klubben, hele byen og alle fans. Det er derfor jeg kom hit, sier Andersen.

I en pressemelding fra Brann tidligere onsdag kom det frem at Andersen hadde blitt grovt hetset etter nachspielet forrige uke:

– Den ekstraordinære belastningen på ham skyldes omfattende rykteflom, vårt avklaringsbehov og grov hets, blant annet i sosiale medier. Han er også oppsøkt på sin hjemmeadresse, der han bor med sin ektefelle og små barn, står det i pressemeldingen.

– Det dukket opp folk på døren. Noen har prøvd å få kontakt med oss. Jeg har har min kone, datter og sønn her. Det er voldsomt med tanke på inntrykk. Jeg håper jeg kan fokusere på fotball nå, utdyper Andersen for pressen.

ETTER TRENING: Mikkel Andersen møtte pressen etter onsdagens trening. Her er han sammen med mediesjef Thomas Brakstad.

– Det synes jeg ingenting om. Det er ikke sånn vi vil ha det, sier Brann-keeper Håkon Opdal til VG om den grove hetsen mot Andersen.

– Jeg liker ikke at folk blir oppsøkt hjemme. Det synes ikke jeg er akseptabelt, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG og andre mediehus.

Det står ingenting om Barmen i pressemeldingen, men daglig leder Vibeke Johannesen bekreftet til VG at Barmen ikke trener med laget denne uken.

– Kristoffer Barmen vil ikke være på trening denne uken. Det pågår fortsatt undersøkelser i saken generelt, også relatert til Barmen. Og inntil vi har avklart, vurdert og håndtert disse forholdene vil det bli slik. Saken er naturlig nok også en stor påkjenning for Barmen, sier Johannesen til VG.

Kristoffer Barmen har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

– Den saken er flyttet over mitt hodet, så den er jeg ikke involvert i lenger, sier Horneland om at Barmen fremdeles ikke er på trening.

– Har du snakket med Barmen? spør VG.

– Jeg snakket med Kristoffer i går kveld. Jeg har ikke snakket med han om saken, men som menneske. Det er mange som har gjort feil, men jeg ønsker å være der for dem som en trygg person, sier Horneland.

– Hvordan har han det?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan jeg og Kristoffer har kommunisert rundt det, sier Brann-treneren.

– Jeg har snakket med Kristoffer. Vi tar vare på han. Han har det selvfølgelig vanskelig. Han skulle gjerne vært på trening med guttene, sier Opdal.

VG har vært i kontakt med sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen onsdag, men han kunne ikke si noe om hvorfor Barmen ikke er tilbake på trening. Han ville heller ikke si noe om når han eventuelt kunne være tilbake.

Etter lørdagens trening møtte Brann-ledelsen, ved daglig leder Vibeke Johannesen, trener Eirik Horneland og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen, pressen. Der fortalte de at både Barmen og Andersen var utelatt – både fra trening og søndagens kamp mot Sandefjord.

Horneland fortalte at Barmen hadde tatt kontakt med han dagen før:

– Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de siste dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen. Så han har også tatt fri, sa Horneland lørdag.

Én mann er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep etter nachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag forrige uke. Det var tolv Brann-spillere til stedet på nachspielet, og både Barmen og Andersen var blant dem. De to er ikke under etterforskning av politiet.

– Det er så mange rykter. Jeg kan ikke kommentere det. Jeg ber om respekt for at vi skal se fremover nå, sier Andersen.

Barmen og Andersen var heller ikke på trening mandag, mens det tirsdag var treningsfri.