Mangler svar før Nederland-kampen: - Formelt ikke tillatt med innreise

Halvannen uke før Norge-Nederland på Ullevaal sitter Norges Fotballforbund med en rekke spørsmål: Får Nederland komme? Hvor mange på tribunen? Hva om noen tester positivt?

UTE: Memphis Depay og Frenkie de Jong (t.h.) etter 0–2-tapet mot Tsjekkia i åttedelsfinalen i sommerens EM.

23. aug. 2021 14:34 Sist oppdatert 6 minutter siden

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er sterkt kritisk til behandlingen Norges Fotballforbund får av kulturminister Abid Rajas (V) departement.

NFF venter fortsatt på bekreftelse på at hele den nederlandske troppen faktisk slipper inn i Norge. Kampen spilles allerede 1. september. Altså neste onsdag.

Dette venter NFF på:

Svar på om man får inn et større publikum . NFF vil ha 75 prosent av kapasiteten, altså cirka 20.000 tilskuere. Foreløpig er det kun lov med 7000 tilskuere.

– Vi har heller ikke fått svar på om vi kan, som resten av Europa, få innvilget ordning hvor testing kan erstatte smittekarantene hvis det kommer en eller flere positive tester i troppen. Dette er også viktig for oss, for slik reglene er nå vil vi risikere å måtte avlyse landskamper ved smitte i motstanderlagets tropp, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness

– Vi har fått muntlige bekreftelser på at Nederland vil slippe inn, men per nå er de formelt ikke tillatt innreise, sier Klaveness.

Hun peker på at de fleste i Nederlands tropp bare er vaksinert én gang, og at det derfor ikke er tillat med innreise fra rødt land uten eget unntak.

Utenlandske fotballspillere står ikke på listen over utøvere som får unntak fra innreiserestriksjoner.

Raymond Johansen (Ap)

– Dette går ikke an, melder Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som ber kulturdepartementet, og helsedepartementet, sørge for en bedre dialog og et lynkjapt svar.

– Første bud er å behandle fotballen og fotballforbundet med respekt. Dette er den største begivenheten for det norske landslaget dette året, og på veldig lenge. Man må kunne få tydelige svar tilbake, sier han.

– Så ber jeg departementene vurdere sterkt om det er mulig å åpne for halvfull stadion. NFF har lagt frem en tillitsvekkende plan, sier Johansen, som peker på at det nå flommer over av folk i parker i Oslo, Bergen og Trondheim i forbindelse med fadderukene, og at det er mange steder der mange møtes med dårligere kontroll enn det som ville vært tilfellet her.

– De må gi et raskt svar. Det er viktig med et godt tillitsforhold til den største idretten i den største frivillige sektoren. At norsk publikum kan være til stede betyr mye både for utøvere og det norske folk.

– Jeg ber dem revurdere svarene de har gitt det og tenke seg om. Og det haster, sier han.

Lise Klaveness.

Mandag morgen fikk VG opplyst fra kulturdepartementet av NFFs søknad fortsatt er under behandling.

Kulturdepartementet er også forelagt kritikken fra Raymond Johansen, men har ikke besvart den.

– Vi har forsøkt å være tidlig ute med alle disse spørsmålene fordi vi vet at vi er avhengig av noenlunde forutsigbarhet og løpende dialog med myndighetene for å forberede oss godt nok, gi motstanderne våre tidlig nok avklaring og for å drive toppfotball rett og slett, sier Klaveness.

– Derfor tok vi kontakt med myndighetene om denne første høstkampen - en avgjørende VM-kval, for mange måneder siden, sier hun.