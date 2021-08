Mener RBK har en fordel før skjebnekampen: – Der ligger vår mulighet

Åge Hareide mener årets vanskeligste kamp venter dem torsdag kveld.

Åge Hareide hevder Rennes-laget ikke er så samkjørte ennå: – De gjør feil i forsvar, og det håper vi de gjør mot oss også.

Nå nettopp

RENNES: – Nå er de helt i starten av sesongen, mens vi er halvveis i vår. Der ligger vår mulighet, tror jeg.

Det sier RBK-sjef Åge Hareide under pressekonferansen i franske Rennes dagen før den første playoff-kampen.

Han utdyper:

– De er ikke så samkjørte ennå. I første seriekamp ødela en forsvarsfeil for dem slik at kampen endte 1–1 (mot Lens). Og sist slapp de inn på overtid og spilte 1–1 igjen (mot Brest). De gjør feil i forsvar, og det håper vi de gjør mot oss også.

– For skandinaviske lag ligger ofte sjansen der. Mens vi er midt i sesong når kvalik-kampene spilles, har lag fra de store ligaene nettopp startet.

Trønderne gjennomførte ei treningsøkt på Roazhon Park i 20 varmegrader og overskyet onsdag kveld. Først ble det meldt om at deler av økta skulle stenges, men noen timer før pressekonferansen kom beskjeden om at den ville være åpen for presse likevel.

Rundt ti pressefolk fra Norge og Frankrike var til stede da Hareide og Alexander Tettey møtte pressen onsdag kveld.

– Vi møter et godt lag. De har noen gode individualister og er godt organiserte.

RBK er inne i en god perioder og står med hele ni seire på rad før playoff-kampen mot Rennes.

– Vi har bra med selvtillit. Alle seirene gjør noe med laget. Men toppen av vanskelighetsgrad i år møter vi her, sier Hareide.

Først ga RBK beskjed om at deler av treninga på Roazhon Park skulle stenges, før det kom kontrabeskjed om at hele treninga var åpen for pressen.

Baklengs i de siste fem

Etter returoppgjøret mot Domzale i Ljubljana, sa Åge Hareide dette om RBKs defensive spill:

– Vi kan ikke gi bort så mange sjanser. Spesielt i førsteomgangen gir vi bort altfor mange, men også noen i den andre omgangen.

Før han la til:

– Vi møter et godt lag (Rennes) fra en god liga, men det er ikke umulig å slå dem ut. Først må vi uansett lære oss å holde nullen. Klarer vi det, kan vi vinne kampene mot dem.

I helgas eliteseriekamp mot Mjøndalen ble det heller ingen smultring for RBK. Kampen endte 1–2, og Mjøndalen noterte seg for hele 17 avslutninger – fem av dem på mål.

Det betyr at trønderne ikke har holdt nullen i noen av de fem siste kampene.

Carlo Holse og Hareide i samtale under onsdagens treningsøkt på Rennes’ hjemmebane.

– Bygget på individualister

RBK-sjefen forklarer at de må skru opp balltempoet i det offensive spillet, mens det er viktig å være «tight» defensivt og holde Rennes unna målsjanser.

– For det første må vi få presspillet vårt til å fungere, enten det er høyt eller lavt. Det er ønskelig at vi presser en del høyt. Når vi blir spilt lave, må vi være kompakte. De ønsker gjerne å spille ball, selv om de ikke har noe utpreget godt offensivt spill. Mye av det offensive spillet deres er bygget på individuelle prestasjoner.

Franskmennene har åpnet sesongen med to 1–1 kamper (mot Lens og Brest) i hjemlig liga. Playoff-kampen mot RBK blir sesongens første europacupkamp for Rennes.

Forrige sesong kvalifiserte de seg til gruppespillet i Champions League, men etter en sjetteplass i Ligue 1 er det Conference League som gjelder for Birger Melings klubb.

