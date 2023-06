Hyller Guardiola: – Den beste treneren jeg noen gang har sett

Manchester City kunne løfte Champions League-trofeet for første gang i klubbhistorien – et resultat Pep Guardiola har brukt syv år på å oppnå. Nå er han den første manageren noen gang som har tatt «The Treble» med to ulike klubber.

SUKSESSDUO: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola har skapt et godt forhold i Manchester City. Vis mer

Og prikken over i-en i Guardiolas prosjekt ser ut til å være Erling Braut Haaland.

– Å jobbe med ham (Pep) er veldig spesielt. Vi har et godt forhold, og helt siden jeg kom hit har han hjulpet meg veldig mye, sier Haaland til BT Sports etter finaleseieren.

Gjennom hele denne sesongens Champions League-reise har jærbuen bidratt med tolv mål. En del av æren gir han til Pep.

– Jeg ser frem til neste sesong for å utvikle meg mer, og jeg tror jeg kan utvikle meg mye. Jeg er bare 22 og har mange år igjen, så å bli trent av ham hver eneste dag – verdens beste trener – det er et bra sted å være, skryter den ferske Champions League-mesteren.

DOBBEL «TREBLE»: Pep Guardiola tok sitt første Champions League-trofé med Manchester City, og sin andre «The Treble» i karrieren.

– Han er et geni.

Det er ordene en annen av Guardiolas mest betrodde elever, Jack Grealish, bruker for å beskrive sin egen sjef.

For det er ikke bare Haaland som mener at Pep får ut det beste av spillerne sine.

Slik var Haalands finalestatistikk:

Grafikk: sofascore.com

– Jeg sa til sjefen at jeg ville takke ham, og sa «du gjorde dette mulig for meg». Han har hatt så stor tro på meg, og kjøpt meg for masse penger, sier en tårevåt Grealish til BT Sport etter kampen.

Grealish kom før 2021/22-sesongen, og har med tiden vokst inn i et City-lag som nå har fullført sin beste sesong noensinne.

– Til og med i fjor, da jeg spilte forferdelig, støttet han meg og snakket med meg. Nå har han gitt meg denne scenen å prestere på, så jeg sa bare «tusen takk» til ham, forteller Grealish.

Laget har prøvd og feilet i den gjeveste klubbturneringen – igjen og igjen. I 2021 var de nære, men tapte mot Chelsea i finalen. Nå satt den endelig.

– Sliten, rolig, fornøyd så klart ... dette forbannede trofeet, det er så vanskelig å vinne det, sier Pep Guardiola om å ta den etterlengtede Champions League-tittelen.

På pressekonferansen etter kampen kunne det også virke som at trofeet ga mersmak – og selvtilliten er det ingenting å utsette på:

– Vær forsiktig Real Madrid, vi er 13 titler unna, men vi kommer for dere. Vi er på vei. Sover dere litt, tar vi dere igjen, sa Pep med glimt i øyet.

Real Madrid er den mestvinnende klubben i Champions League med 14 titler.

Triumfen i Istanbul gjør Manchester City til det andre engelske laget noen gang til å ta «The Treble». «The Treble».«The Treble» brukes når et fotballag vinner både serien, den nasjonale cupen og Champions League. Sist gang det skjedde var for Manchester United, med Ole Gunnar Solskjær, i 1999.

Ikke bare er det Guardiolas tredje Champions League-trofé. Det er òg andre gang han tar «The Treble». Nå har 52-åringen gjort det med to ulike klubber. I 2009 ledet han Barcelona til samme bragd.

– Dette er den beste treneren jeg noen gang har sett, og han beviste det nå, fastslår tidligere Arsenal- og Barcelona-spiller Thierry Henry på CBS Sports’ sending etter finalen.

Henry spilte en stor rolle på Barca-laget i 2009, og kjenner Pep godt. Nå gir han en klar beskjed til de som tvilte på den meritterte treneren, og om han ville klare å ta City til topps i klubbfotballens gjeveste turnering:

– Jeg vil ikke høre folk snakke om Pep Guardiola lenger, gå og legg dere. Dere vet ikke hva dere snakker om, sier franskmannen.