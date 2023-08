Manchester United varsler Greenwood-avklaring – avviser spekulasjoner om retur

Manchester United skriver i en pressemelding at de enda ikke har kommet med en avgjørelse rundt Mason Greenwood.

USIKKER FREMTID: Mason Greenwood er frifunnet etter tiltaler om overgrep, manipulasjon og kontrollerende atferd, og er stadig en del av Manchester Uniteds spillerstall. Vis mer

Publisert: 16.08.2023 Oppdatert: 16.08.2023 17:21

The Atheltic skrev onsdag ettermiddag at klubbdirektør i Manchester United, Richard Arnold, skal ha fortalt ansatte at de planla å ønske Mason Greenwood tilbake på treningsfeltet.

Det skriver klubben i en pressemelding at ikke stemmer.

– I motsetning til medienes spekulasjoner, er avgjørelsen ennå ikke tatt og er for tiden gjenstand for intensiv intern diskusjon. Ansvaret ligger til syvende og sist hos administrerende direktør, skriver klubben.

Det anerkjente nettstedet The Athletic skrev at klubben hadde planlagt å offentliggjøre begrunnelsen med at en video som skulle bli publisert fredag 4. august.

Nettstedet siterte anonyme kilder.

Klubben avviser at dette stemmer og skriver at de er i sluttfasen av å ta en beslutning.

– Gjennom hele denne prosessen har velferden og perspektivet til det påståtte offeret vært sentralt i klubbens henvendelser, og vi respekterer hennes rett til livslang anonymitet, skriver klubben.

De presiserer også ansvaret de har ovenfor Greenwood som arbeidstager for dem, og som nybakt far.

– Dette har vært en vanskelig sak for alle tilknyttet Manchester United, og vi forstår de sterke meningene det har fått frem basert på de delvise bevisene i det offentlige rom. Vi ber om tålmodighet mens vi jobber gjennom de siste stadiene av denne nøye gjennomtenkte prosessen, avslutter klubben pressemeldingen med.

Greenwood ble i januar 2022 arrestert og siktet for voldtektsforsøk og fysisk vold mot sin påstått overfalte kjæresten. Alle anklagene frafalt i februar i år. Han har vært suspendert av Manchester United siden han ble arrestert.