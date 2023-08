Drømmestart for Eirik Bakke i Lillestrøm: – Godt å være tilbake

(Strømsgodset – Lillestrøm 1–2) Etter to strake tap fikk Lillestrøm en svært god Bakke-start borte mot Strømsgodset.

I GANG: Eirik Bakke fikk en perfekt start som Lillestrøm-trener. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 21:11 Oppdatert: 20.08.2023 22:06

10. august ble det klart at Eirik Bakke skulle overta som midlertidig Lillestrøm-trener ut 2023-sesongen. Søndag kom omsider debuten for den tidligere landslagsspilleren og Sogndal-treneren, og takket være Ylldren Ibrahimaj og Thomas Lehne Olsen fikk Bakke en perfekt start som LSK-sjef.

– Det er godt å være tilbake. Jeg var mer spent i Premier League-studio enn i garderoben, så det var mer kjent her på en måte. Det var godt å få unna debuten og at vi fikk en trepoenger. Det var godt etter å ha tapt to kamper, sier den tidligere Viaplay-eksperten til TV 2.

Lillestrøm slo dermed tilbake etter to strake tap mot Tromsø og Viking.

– Jeg er drittlei av å tape. Det har vært to uker som har vært jævlig mørke. Men vi er en god gjeng som står på og snur det. Det er deilig, sier Gjermund Åsen til TV 2.

DUO: Målscorer Thomas Lehne Olsen og servitør Gjermund Åsen feirer etter å ha gått opp til 2–0 borte mot Strømsgodset. Vis mer

Ylldren Ibrahimaj avsluttet et vakkert Lillestrøm-angrep etter en drøy halvtime og sendte gjestene i ledelsen før pause etter å ha mottatt ballen fra Thomas Lehne Olsen i drømmeposisjon.

– Jeg har lengtet etter en «45»-pasning lenge nå, og da den endelig kom følte jeg at jeg måtte sette den, sa Ibrahimaj til TV 2 i pauseintervjuet.

Lehne Olsen gikk fra servitør til eksekutør rett etter hvilen, og satte inn 2–0 på bakerste stolpe etter en nærmest ferdigscoret pasning fra Gjermund Åsen.

LEDELSE: Lillestrøm feirer kveldens første scoring på Marienlyst. Vis mer

20-åringen Elias Hoff Melkersen debuterte fra start for Strømsgodset, og var involvert i mye i første omgang.

– Vi kommer oss til mye sjanser, men må bare sette dem. Jeg føler jeg har gjort en god omgang, men det er ikke bra nok, sa Godset-debutanten til TV 2 i pausen.

Melkersen ble hentet inn på lån fra skotske Hibernian like før Strømsgodsets toppscorer Jonatan Braut Brunes ble solgt til OH Leuven mandag.

Den nye Strømsgodset-spissen fikk en gratismulighet ved halvspilt andre omgang, men ble løpt opp av LSK-forsvarere på veien alene med keeper Mads Hedenstad Christiansen. Sisteskansen fikk en opptur etter kjempetabben forrige runde, da han vartet opp med flere gode redninger etter pause i Drammen.

Men med fire minutter igjen av ordinær spilletid måtte han se at Melkersen tente håpet for hjemmelaget. Innbytter Jostein Ekeland kriget til seg ballen i LSKs 16-meter, spilte videre inn til Melkersen som styrte inn reduseringen og skapte ny spenning i sluttminuttene.

Debutscoring til tross – Jørgen Isnes’ menn maktet ikke å utligne.

Lillestrøm ligger fortsatt på sjetteplass i Eliteserien, mens Strømsgodset er på tiendeplass etter 19 spilte kamper.