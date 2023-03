Haaland etablerer nytt selskap fra Luxembourg

Manchester City-spiss Erling Braut Haaland (22) oppretter et norsk investeringsselskap eid fra Luxembourg.

Erling Braut Haaland etter sine fem mål i Champions League-åttedelsfinalen mot RB Leipzig.

27.03.2023 17:16

Verdens kanskje heteste fotballspiller har puttet sin far Alfie og den tidligere England-proffen Egil Østenstad i styret for et nytt investeringsselskap, som heter Pillage 3 AS.

Det ble stiftet 20. februar i år og ble nylig registrert i Brønnøysundregistrene.

Det norske ordet for «pillage» er «plyndring», altså det de norske vikingene bedrev i England mer enn 1000 år før Haaland herjet på en annen arena på øyriket.

Styremedlem og kontaktperson Egil Østenstad ønsker ikke å si noe om hva det nyetablerte selskapet skal gjøre.

«Selskapets virksomhet er kjøp, salg og investeringer i aksjer, verdipapirfond, obligasjoner og andre former for finansielle instrumenter», heter det i selskapets vedtekter.

Dagens Næringsliv skrev i fjor sommer at Østenstad, som selv har spilt Premier League-fotball for Southampton, Blackburn og Manchester City, ble Erling Braut Haalands «finansdirektør».

Ifølge avisen kan han bistå med en rekke finansielle oppgaver, som kontroll av kontrakter, skattespørsmål, økonomikontroll – og vurdering av investeringer.

Østenstad svarer «nei» på VGs spørsmål om han vil fortelle om sin rolle rundt den norske superstjernen.

Egil Østenstad og Alfie Haaland spilte sammen på det norske A-landslaget på slutten av 90-tallet.

Det nye selskapet Pillage 3 AS er stiftet av et selskap i Luxembourg, der Erling Braut Haaland er oppført som eier. Det viser selskapsdokumenter fra Norge og Luxembourg.

Også i England har Manchester City-spissen nylig registrert et nytt selskap: York Promotions Ltd. Pappa Alfie er i likhet med sønnen her oppført som «company director».

I midten av mars fikk også skatterådgiveren Julia Anne Hoyle status som «company director» i selskapet, der alle aksjene kontrolleres av Erling Braut Haaland.