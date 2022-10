Guardiola gir Haaland ferie under VM

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) får fri i to uker når andre lagkamerater drar for å spille VM i Qatar neste måned. Trener Pep Guardiola (51) er lei seg for at nordmannen ikke får delta.

GODT FORHOLD: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola

7. okt. 2022 14:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ville elsket at alle fikk spille i VM. Men han er ung og har en mulighet i fremtiden, sier Guardiola til VG og andre medier til stede på Citys treningsfelt fredag ettermiddag.

– Er det synd at han ikke er med?

– Ja, definitivt. Alle supporterne vil se de beste spillerne, og han er definitivt en av dem.

– Hva vil han gjøre under VM?

– Han får ferie i et par uker og så starter han å trene med de spillerne som er her etter det.

Norge har som kjent ikke deltatt i et mesterskap siden EM i 2000. Forrige VM-deltagelse var i Frankrike i 1998. Neste sjanse er verdensmesterskapet i USA, Mexico og Canada i 2026.

Etter rekordstarten med 19 mål på 12 kamper for Manchester City er Haaland en av fotballspillerne som begeistrer mest for tiden.

Manchester United-legenden Gary Neville har sagt på Sky Sports at folk i England bør benytte muligheten til å kjøpe billetter til City-kamper bare for å sørge for at de får se Haaland i aksjon på nært hold.

Lørdag ettermiddag er neste mulighet. Klokken 16.00 er det klart for oppgjøret mellom Manchester City og Mohamed Elyounoussis Southampton på Etihad Stadium.

Selv om gjestene ligger på 16. plass på tabellen, tror Guardiola det blir en tøff match.

– Jeg forventer et modig lag. De er aggressive og godt organisert. De har en kultur som jeg liker, sier City-sjefen, som leder det eneste ubeseirede laget i Premier League.

– Det er ikke tid til å reflektere over det vi har gjort for det er kamper hver tredje dag. Man må ha evnen til å glemme det man har gjort umiddelbart, enten det er bra eller dårlig, sier Guardiola.