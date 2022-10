Cristiano Ronaldo tilbake i varmen: Fotografert på førstelagstrening

To dager før Europa League-møtet med Sheriff Tiraspol, ble Cristiano Ronaldo (37) avbildet sammen med lagkameratene på trening.

Cristiano Ronaldo i duell med brasilianske Fred på tirsdagens trening.

16 minutter siden

Manchester United-angriperen er avbildet på fire av de 16 treningsbildene som er lagt ut på klubbens offisielle hjemmeside arrow-outward-link .

Portugiseren måtte trene med reservelaget etter at han onsdag i forrige uke forlot Manchester United-benken og baneområdet flere minutter før kampslutt i 2–0-seieren over Tottenham arrow-outward-link .

På fredagens pressekonferanse bekreftet United-manager Erik ten Hag at Ronaldo nektet å bli byttet inn arrow-outward-link under kampen mot Tottenham, og etter hendelsen ble 37-åringen vraket fra kamptroppen til oppgjøret mot Chelsea på lørdag.

– Det er et tap for troppen, men det er viktig for holdningen og mentaliteten i gruppen. Nå må vi fokusere på Chelsea, det er viktig, sa ten Hag på fredagens pressekonferanse.

Manchester United er for øyeblikket nummer to i sin Europa League-gruppe, før de torsdag tar imot Sheriff Tiraspol fra Transnistria.

Alexander Sørloths Real Sociedad topper gruppen med full pott etter fire kamper. Tre poeng skiller når to kamper gjenstår, hvilket betyr at det ligger an til en gruppefinale i siste runde.

Førsteplassen går direkte til åttedelsfinalen, mens andreplassen er nødt til å møte en av Champions League-treerne i en ekstra kamp.

Kampen mellom Manchester United og Sheriff Tiraspol vises på V sport 2 og Viaplay torsdag klokken 21.00.