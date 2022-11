Knutsen tok knallhardt oppgjør med egne supportere: – Det er utrolig skuffende

Før torsdagens kamp mot PSV tok Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen et oppgjør med hetsen og mobbingen som Brice Wembangomo har måttet gjennomgå.

OPPRØRT: Glimt-trener Kjetil Knutsen mener netthetsen mot Brice Wembangomo er «blodig urettferdig». Nå ber han egne supportere om å ta seg sammen.

2. nov. 2022 14:35 Sist oppdatert nå nettopp

Bodø/Glimts venstreback hadde en tung dag på jobben da nordlendingene tapte 2–3 for Rosenborg på Lerkendal søndag kveld. Da Patrick Berg ble spurt om hvordan man bygger opp en lagkamerat etter en slik opplevelse, tok Glimt-trener Kjetil Knutsen ordet:

– Brice er en av spillerne i Glimt med størst X-faktor. Han er den som kan skape ubalanse bakfra. Kanskje stoler vi så mye på ham at han settes opp i veldig vanskelige situasjoner som gjør at det er han som mister ballen, men det er har noe med å forstå og lese spillet, sier Knutsen.

HETSES: Under onsdagens pressekonferanse fortalte Glimt-trener Kjetil Knutsen at Brice Wembangomo (på bildet) er blitt hetset og mobbet den siste tiden.

Knutsen påpeker at Wembangomo foretrekker å spille på høyreback, men at han plasseres på venstresiden av taktiske årsaker.

– Jeg har begynt å få en del mailer og henvendelser, men jeg er utilgjengelig i sosiale medier. Han opplever hets og mobbing på nett og i kommentarfelt. Det som kommer inn på hans telefon ... Det er utrolig skuffende. Dette kan vi ikke akseptere, tenker jeg. Vi må stå opp for ham, sier Knutsen.

– Jeg hadde faktisk trodd mer om de som støtter Glimt, så ærlig må jeg være. Jeg trodde de hadde en større raushet, fortsetter Knutsen.

Se høydepunktene fra RBKs 3–2-seier mot Glimt.

Han forteller videre at hetsen mot Wembangomo er noe som har pågått over tid.

– Det er et lite svar på det du spør om. Vi står sammen i Glimt. Vi vinner og taper sammen. Når det gjelder situasjonen rundt ham, så synes jeg det er blodig urettferdig og til tider mangel på kompetanse med tanke på hvordan de ser på kvalitetene hans. Jeg håper det kan være en pekefinger, om at vi må ta vare på hverandre. Det har ikke vært bra, sier Knutsen.

Glimt-kaptein Patrick Berg stiller seg bak Knutsens skjennepreken. Berg mener det må være rom for meninger og diskusjon, men sier at det i dette tilfellet er gått for langt.

– Vi er kommet til et punkt der vi er nødt til å si ifra, at sånn ønsker vi ikke å ha det rundt våre egne spillere og ansatte fra våre egne supportere, sier Berg.

Wembangomo er utilgjengelig mot PSV grunnet en lyskeskade. Bodø/Glimt ligger som nummer tre i sin gruppe i Europa League. De kan ikke ta igjen lagene foran, men vil sikre tredjeplassen i gruppen hvis de slår nederlenderne. Det vil i så fall gi Glimt muligheten til å spille seg inn i Conference League-sluttspillet.