Rasmussen er klar for belgisk toppklubb: – Det var ikke så lett å sove

Mathias Rasmussen (25) har signert for den belgiske toppklubben Union Saint-Gilloise. Det er en drøm, men han innser at situasjonen kunne vært en helt annen om vi skrur tiden noen år tilbake.

BELGIA: Mathias Rasmussen gjør overgang fra Brann til Union Saint-Gilloise. Vis mer





Tirsdag bekrefter Brann og Union Saint-Gilloise at Mathias Rasmussen har gjort overgang til forrige sesongs serietreer i belgisk eliteserie.

Overgangssummen skal ligge et sted mellom 13 og 15 millioner kroner, får VG opplyst.

Det var en travel mandag der midtbanemannen sto opp i 04-tiden før han til slutt fant frem til hotellrommet i Belgia – med VG på øret – en drøy time før midnatt.

– Det var ikke så lett å sove, innleder Rasmussen til VG.

Fakta Mathias Rasmussen, tidligere klubber: Ungdomsklubb: Lyngdal

2013–2016: Start

2016–2020: Nordsjælland

2020–2023: Brann

2023-: Union Saint-Gilloise Vis mer

– Det har ikke helt sunket inn hva jeg skal begynne på.

– Hvorfor akkurat Union?

– Det er en stor klubb, større enn Brann akkurat nå. En klubb som ligger i Belgia en plass veldig mange andre klubber følger med på, som kan være et kjempe springbrett hvis jeg skulle ende opp å gjøre det veldig bra.

– Drømmen er springbrett til en annen klubb?

– Ja ja, absolutt. Det er kanskje litt naivt å si når det kanskje er et nivå du ikke klarer engang, men plutselig så løsner ting og utvikler seg enda mer. Man får noe nytt og lagkamerater på veien.

Først må 25-åringen lære seg å uttale navnet på klubben. Etter lørdagens kamp mot Viking, satt det ikke helt:

Det ble med tre år for Rasmussen i Bergen. Han har vært med på opp- og nedturer, og han vet godt selv at muligheten han har fått nå, kunne vært tilintetgjort for to år siden.

Etter nachspiel-skandalen i 2021 var det ikke sikkert at Rasmussen skulle være Brann-spiller stort lenger.

– Jeg var jo innstilt og forberedt på at jeg kunne velge en av lånemulighetene i Norge, men de ville ikke låne ut til konkurrenter og heller selge til en utenlandsk klubb, men det var ikke så lett på det tidspunktet med null interesse, sier han.

– Har du tenkt noe på de siste dagene at du kunne vært i en helt annen klubbsituasjon, og nå har du fått denne drømmemuligheten?

– Jeg har tenkt sånne ting flere ganger. Jeg kunne jo vært i en helt annen klubb enn Brann hadde jeg ikke plutselig blitt fryst ut i Nordsjælland, som jeg ikke skjønner den dag i dag hvorfor jeg plutselig var ute av laget.

Fakta Visste du at ...? ... Mathias Rasmussen er fetter til Borussia Dortmund- og landslagsspiller Julian Ryerson? Vis mer

25-åringen spilte i danske Nordsjælland i perioden 2016–2020.

– Fotball er helt sykt. Det har vært rart og sinnssykt gøy noen ganger. Det er vanskelig å forklare helt, men jeg har selvfølgelig tenkt mange scenarioer.

Rasmussens siste kamp for bergenserne ble i Stavanger, som endte i et 1–3-tap mot Viking.

– Det var utrolig trist. Jeg bare skrek og skrek. Det var ikke lett. Jeg har aldri vært så genuint glad i en spillergruppe og tett som jeg er med de i Brann. Det var spesielt og tungt, sier sørlendingen om avskjeden i garderoben.

Han var svært delaktig i opprykket til Brann fra Obos-ligaen i 2022. Året etter vant han cuptittelen på Ullevaal Stadion etter 2–0-seieren mot Lillestrøm.

Rasmussen blir dermed Branns andre store salg for sesongen etter at U21-landslagsspiller David Møller Wolfe gjorde overgang til nederlandske AZ Alkmaar.